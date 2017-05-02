Любителей халявного пиратского видеоконтента ждут новые времена. Роскомнадзор анонсировал блокировку серверов RuTraker.
По информации «Известий», надзорная структура при участии правообладателей начала наступление на наиболее популярный в РФ торрент-трекер. При этом атака ведется по всем направлениям.
Уже осуществляется блокировка серверов со служебными данными и так называемых «торрент-анонсеров». Пользователи говорят об уменьшении скорости скачивания файлов, а местами и вовсе отмечают остановку процесса. Вместе с тем ведется подготовка соответствующих документов для обращения в суд по поводу блокировки всех «зеркал» RuTraker.
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