Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты Жители России на приобретение лотерейных билетов стали расходовать в 2 раза больше средств из семейного бюджета. Как сообщают отечественные агентства, только отделения «Почты России» в прошлом году реализовали на 46% больше билетов, чем по итогам предыдущих лет.

Специалисты решили определить …