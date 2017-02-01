Пользователи более чем 20 стран арабского мира могут познакомиться с новостями российского военного ведомства на своем родном языке. 1 февраля начала работать арабская версия официального сайта минобороны РФ.
Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства, на арабском языке станут публиковаться информационные сводки из Сирии, а также гуманитарные бюллетени Центра по примирению сторон.
Также на арабском языке будут основные новости о происходящем в российских вооруженных силах. Найти их можно в специальном разделе.
К слову сказать, «арабский» раздел окажется четвертым на официальном портале минобороны. До этого момента уже работали версии сайта на английском, французском и испанском языках. А еще в этом году планируется запуск версии на китайском.
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