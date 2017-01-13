Роскомнадзор заблокировал популярный музыкальный портал Muzofon. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на представителей надзорного ведомства.
Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Как уточняется, оно появилось на основании заявления правообладателя ООО «Первое музыкальное издательство».
Теперь известный многим меломанам музыкальный портал muzofon.com будет заблокирован. Роскомнадзор собирается направить доменное имя сайта операторам связи для соответствующих операций.
По статистике, каждый месяц портал посещали около 17,8 миллионов человек. Из них 11 млн были на территории России. Также сообщается, что Роскомнадзор выявил 696 сайтов, где незаконно распространялся фильм «Викинг».
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