Российский домен .ru оказался на девятом месте по популярности из 2000 существующих доменов, зарегистрированных во всех странах. Об этом журналистов проинформировал руководитель координационного центра доменов .ru и .рф Андрей Воробьев.
Выступая на открытии международного форума по кибербезопасности, он заявил, что .рф считается ведущим среди доменов, состоящих из символов национальных алфавитов. В настоящий момент в этой доменной области осуществлено 900 000 регистраций. Впрочем, в перспективе лидерство, скорее всего, перейдет к КНР.
Как отметил Воробьев, «все-таки там количество пользователей, которое пишет с помощью иероглифов, гораздо больше, чем пользователей, пишущих кириллицей». Кстати, самой популярной в мире доменной зоной признали .com. К ней относятся 3 наиболее популярных на планете ресурса: Google, Facebook и YouTube. Затем следуют домены .net, .de, .uk, .org.
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