РФ вошла в топ-5 стран с самыми сильными кибервойсками Специальные российские подразделения по кибербезопасности вошли в топ-5 после Соединенных Штатов, КНР, Великобритании и Южной Кореи. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Zecurion Analytics, которая занимается разработкой программного обеспечения для защиты данных от утечек. Эксперты учитывали военные …