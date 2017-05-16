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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района

Неработающие туалеты и питание сомнительного качества выявили в детсаду Большерниговского района

Такие нарушения в дошкольном учреждении «Золотое зернышко» обнаружила прокуратура Большечерниговского района. Поводом для инспекции стало анонимное обращение родителей.
Ревизоры выяснили: продукты питания в детсад привозят и принимают без сопроводительных документов. Их качество и безопасность для детского питания ничем не подтверждается. 

15 мая 2017, 04:15
Кто ответит за чуму свиней?

Кто ответит за чуму свиней?

Виновными в распространении в нашем регионе африканской  чумы свиней, из-за которой пришлось усыпить  527 животных, признаны ветеринары  Хворостянского района. Прокуратура провела проверку и выяснила, что ветеринары еще зимой  проигнорировали жалобу фермера из села Гремячка на падеж скота. В результате в 

11 мая 2017, 10:40
Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики

Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
 
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
6 мая 2017, 04:00
Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное 
5 мая 2017, 08:56
В России собираются запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

В России собираются запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

Появился законопроект, ставящий под запрет использование на территории РФ сервисы, дающие возможность обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом. Об этом рассказывают "Ведомости", ссылаясь на источники в интернет-компаниях.
Как отмечается, автором проекта является Роскомнадзор. Суть инициативы - обязать анонимайзеры и VPN-сервисы 

19 апреля 2017, 03:25
По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

По решению Роскомнадзора блокировка сайтов будет происходить по новым правилам

Роскомнадзор принял решение изменить способ блокировки сайтов, содержащих запрещенный контент.  Новая технология предусматривает наказание лишь нарушителя закона, что позволит защитить иные ресурсы, которые расположены на том же IP-адресе.
Отметим, что ранее блокировке подвергались сразу все  порталы, имеющие одинаковую интернет-прописку. Учитывая, 

16 января 2017, 06:09
В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

Власти Турции заблокировали доступ к популярным социальным сетям Facebook, Youtube, Twitter  после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре в понедельник, 19 декабря, сообщил сервис TurkeyBlocks, который отслеживает ограничения доступа к веб-ресурсам в стране.
Как информируют эксперты, турецкое правительство постоянно 

20 декабря 2016, 06:54
США призывают Россию восстановить доступ к LinkedIn

США призывают Россию восстановить доступ к LinkedIn

В посольстве США призвали РФ «немедленно восстановить доступ к LinkedIn». Напомним, с 17 ноября Роскомнадзор внес соцсеть в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировать этот сервис на территории России.
Согласно последней версии закона о персональных данных, личные 

18 ноября 2016, 06:58
Россия и Китай объединят усилия с целью сохранения редких кошек

Россия и Китай объединят усилия с целью сохранения редких кошек

Экспериментальная особо охраняемая природная территория появится до конца текущего года в КНР, возле границы с российским южным Приморьем. На ней будут заниматься вопросами изучения и сохранения редких кошек.
Для сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра сразу несколько китайских заповедников объединят 

7 июля 2016, 10:59
В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята

В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята

9 марта 2016 года в Самарском зоопарке у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились котята - мальчик и девочка, передает «Волга-Ньюс». Малышам уже полтора месяца.
 
Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана 
25 апреля 2016, 11:07
Леопарда-долгожителя обнаружили в Приморье в национальном парке

Леопарда-долгожителя обнаружили в Приморье в национальном парке

В парке «Земля леопардов» российские зоологи нашли леопарда-долгожителя, которого они называют Алексеем. Ученые решили определить возраст хищника, и выяснилось, что ему уже 16 лет. Для справки следует отметить: средняя продолжительность жизни таких животных – всего 12 лет. Впервые будущего рекордсмена 
29 февраля 2016, 03:56
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