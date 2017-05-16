Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.



Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.

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