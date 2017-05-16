Прокуратура Димитровграда Ульяновской области вынесла решение о блокировке интернет-страницы, где предлагали приобрести леопардов из Красной книги. В надзирающем ведомстве отметили, что, наряду с леопардами, можно было купить тонкохвостых полозов.
Между тем, торговля подобными животными находится вне закона. А содержание их в неволе возможно только в исключительных случаях, скажем, для сохранения и воспроизводства в искусственных условиях.
Администрация интернет-магазина выполнила требования прокуратуры. Причем сделано это было до официального решения служителей Фемиды.
Кстати, на днях в думском комитете по экологии и охране окружающей среды заявили о желании внести поправки, запрещающие контактные зоопарки и передвижные дельфинарии.
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