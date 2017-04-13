В ближайшее время нефть может снова упасть в цене, причем сильно - до 40-45 долларов за баррель. Для сравнения, сейчас она торгуется в диапазоне 50-60. Сегодня утром за бочку давали 55, 8 долларов.
Эту тему в четверг обсуждали на Форуме финансовой стабильности в Москве. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева рассказала, что у экспертов ЦБ есть множество сценариев развития событий. Снижение стоимости черного золота - один из них, причем базовый.
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