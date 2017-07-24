В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.



История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал …