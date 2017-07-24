Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, в Чебаркуле оштрафовали на тысячу рублей 61-летнюю женщину, которая разделась перед сотрудниками ФССП.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли домой к пенсионерке для того, чтобы доставить её в отдел для дачи объяснений. Женщина согласилась проследовать с приставами и пошла переодеваться в ванную комнату. После она вышла в распахнутом халате на голое тело со словами «Делайте со мной что хотите!», - сообщает ведомство.
“Ошеломленные приставы поняли, что привод не состоится, поэтому, отвернувшись, составили протокол по ст. 17.8 КоАП РФ, а также вручили ей требование о самостоятельной явке на прием судебного пристава. Но этому требованию она вновь не подчинилась, следствием чего стал новый протокол, на этот раз по ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве».” - пишет пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.
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