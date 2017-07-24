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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

Самарец на «пятнадцатой» насмерть сбил пенсионерку, бежавшую на рынок

ДТП со смертельным исходом произошло в Самаре в понедельник, 19 июня, у перекрестка улиц Антонова-Овсеенко и Булкина. Женщина 65-70 лет переходила дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев - следовала на рынок. И угодила под колеса автомобиля «ВАЗ» 15-й модели. 
19 июня 2017, 04:02
В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей

В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей

В понедельник, 5 июня, в Тольятти на бульваре Буденного было совершено нападение на пожилую женщину. Когда 78-летняя женщина заходила в подъезд, на нее сзади напал неизвестный мужчина маргинального вида – он несколько раз ударил женщину бутылкой, и когда она разбилась, 

6 июня 2017, 11:43
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить

В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить

Самарская полиция расследует неудачную попытку ограбления. По версии стражей порядка, молодой злоумышленник намеревался выхватить у пенсионерки сумку, однако жертва оказала рьяное сопротивление.
 
Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Свободы в Кировском районе. По предварительной версии полицейских, 
16 апреля 2017, 02:48
Приставы закрыли булочную за порчу воздуха в Советском районе Самары

Приставы закрыли булочную за порчу воздуха в Советском районе Самары

Жители Советского района пожаловались на торговую точку, которая не давала им дышать свежим воздухом. В заведении готовили пиццу и другую выпечку. Специалисты установили: на объекте неправильно сделали вентиляцию, что «негативно сказывается на условиях проживания гражда».
 
Шахта вентиляционной системы не 

29 июля 2016, 12:28
Ученые: В месте падения Челябинского метеорита есть магнитные аномалии

Ученые: В месте падения Челябинского метеорита есть магнитные аномалии

Ученые из Екатеринбурга совершили экспедицию в Челябинскую область на озеро Чебаркуль. Напомним, в 2013 году в водоем упал метеорит. Специалисты обнаружили магнитные аномалии в этом районе. Ученые надеются найти в этом месте новые осколки метеорита. Их общая масса может составить 
25 февраля 2016, 04:09
Самарские судебные приставы на вокзале караулили неплательщиков

Самарские судебные приставы на вокзале караулили неплательщиков

Судебные приставы-исполнители провели на самарском железнодорожном вокзале рейд под названием «Должник». Служба выяснила, что из Самары поездом Челябинск - Адлер отправляются три неплательщика, чьи суммы задолженностей превышают 40 тысяч рублей, 1 миллион 600 тысяч и 1 миллион 800 тысяч рублей. 
28 августа 2015, 02:15
Ученый: вытянутый череп, найденный челябинскими археологами, принадлежал женщине

Ученый: вытянутый череп, найденный челябинскими археологами, принадлежал женщине

Западные новостные издания опубликовали видео с YouTube, на котором предположительно запечатлен череп инопланетного существа. Раскопки велись на территории заповедника «Аркаим» (Челябинская область»), на них и был найден скелет. Британские уфологи считают, что в России обнаружены останки пришельца из космоса.
28 июля 2015, 12:35
«Инженеры будущего - 2015»: более 200 молодых специалистов приняли участие в Дне донора

«Инженеры будущего - 2015»: более 200 молодых специалистов приняли участие в Дне донора

Акцию по сдаче крови на площадке пятого международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего - 2015» в Челябинской области организовал Союз машиностроителей России совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
 
К мобильному пункту сдачи крови — специально оборудованному 22-метровому трейлеру, в котором есть 
22 июля 2015, 04:26
Приставы Самарской области впервые вышли в первую десятку среди регионов России

Приставы Самарской области впервые вышли в первую десятку среди регионов России

Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание коллегии УФССП России по Самарской области. Приставы подвели итоги работы в прошлом году. Всего по решениям судов взыскали около 10 млрд рублей, из них 1,28 млрд рублей долгов - по налоговым платежам. В два раза 

17 февраля 2015, 02:33
В Самарском регионе пропал уроженец Челябинской области

В Самарском регионе пропал уроженец Челябинской области

8 сентября в Челябинской области в городе Трехгорный ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся Афанасов Михаил Николаевич 1980 года рождения.
Последний раз его видели выезжающим с территории ЗАТО «Трехгорный» в 17 часов этого же дня. Машина пропавшего, 

18 сентября 2014, 05:42
В Самарской области приставы арестовали имущество должников на 3,3 млрд рублей

В Самарской области приставы арестовали имущество должников на 3,3 млрд рублей

ФССП по Самарской области привела статистику за 2014 год, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Судебные приставы за истекший период текущего года арестовали имущество должников на сумму более 3 млрд 280 млн рублей.
Значительная часть должников предпочла оплатить задолженности, тем самым вернув 

21 августа 2014, 12:25
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