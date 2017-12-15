В Октябрьске полицейские раскрыли разбойное нападение на 78-летнюю женщину. Преступление было совершено на улице Скальной. По данным силовиков, злоумышленник сначала помог пенсионерке убрать снег, а потом отнял её последние деньги. При этом мужчина угрожал женщине ножом и ударил её.
«Испугавшись за свою жизнь и здоровье, 78-летняя потерпевшая отдала злоумышленнику последние деньги в сумме 3800 рублей», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Предполагаемый грабитель – 31-летний безработный мужчина, ранее судимый за кражу. Он рассказал, что вместе с приятелем убирал у бабушки во дворе снег. Пенсионерка за работу им заплатила. Все деньги подозреваемый потратил на алкоголь и для продолжения застолья решил ограбить пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело. Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.
|
В Самаре на кресло мэра претендует безработная пенсионерка
|
14 декабря 2017, 09:27
|
В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку
|
27 ноября 2017, 01:22
|
Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку
Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.
ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на …
|
8 ноября 2017, 02:18
|
Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре
Очередное вооруженное ограбление в Самаре. На этот раз целью злоумышленников стала выручка аптеки на Стара-Загоре, принадлежащей к крупной самарской сети "Вита".
|
9 октября 2017, 07:50
|
«Гони бабки и мобилу»: Пьяный самарец напал с ножом на таксиста
|
24 сентября 2017, 02:41
|
В Новокуйбышевске разбойник едва не проломил пенсионерке голову камнем
Безработный 38-летний житель Самары едва не проломил камнем голову 67-летней новокуйбышевской пенсионерке, которую решил ограбить. Как пишет портал НСК-63, грабитель подкараулил женщину около подъезда, где та проживает. Ударив потерпевшую, мужчина сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и убежал.
|
24 сентября 2017, 02:04
|
В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч
|
16 сентября 2017, 12:13
|
Минуты славы: Жители Октябрьска раскрасили друг друга на пляже
В городе Октябрьске Самарской области на пляже прошло яркое мероприятие под названием «Фестиваль красок». Его посвятили Международному дню молодёжи, отмечавшемуся 12 августа.
На праздник, организованный местными властями и Домом молодёжных организаций, собралось около 400 человек. Цель мероприятия - весело …
|
19 августа 2017, 02:58
|
В Челябинской области оштрафовали раздевшуюся перед приставами пенсионерку
Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, в Чебаркуле оштрафовали на тысячу рублей 61-летнюю женщину, которая разделась перед сотрудниками ФССП.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли домой к пенсионерке для того, чтобы доставить её в отдел для дачи объяснений. Женщина согласилась …
|
24 июля 2017, 05:28
|
В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС
Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя …
|
18 апреля 2017, 11:36
|
В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей
|
9 апреля 2017, 03:46
|
В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей
|
20 декабря 2016, 10:40