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Материалы по теме:

В Самаре на кресло мэра претендует безработная пенсионерка

В Самаре на кресло мэра претендует безработная пенсионерка

На пост мэра Самары поступила 16-я заявка. Она была зарегистрирована в среду, 13 декабря, в 16:20, указано на сайте городской думы. Новым претендентом стала пенсионер, ныне не работающая Елена Черезова.

«16. Черезова Елена Ефимовна. Не работает (пенсионер)», - сообщает Дума г.о. 

14 декабря 2017, 09:27
В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре 19-летняя автоледи на Sandero сбила пенсионерку

В Самаре в ДТП в дворовом проезде на улице Стара-Загоре пострадала пенсионерка. Автоледи на Renault Sandero при движении задним ходом сбила пожилую женщину. ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, примерно в 13 часов. Иномаркой управляла 19-летняя девушка. Потерпевшая - 1938 

27 ноября 2017, 01:22
Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Под Тольятти водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

Во вторник, 7 ноября, под Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. По данным полицейских, 76-летняя женщина, попавшая под колеса иномарки, переходила дорогу в неустановленном месте.

ДТП случилось на территории Ставропольского района около шести часов вечера. 58-летний водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на 

8 ноября 2017, 02:18
Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре

Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре

Очередное вооруженное ограбление в Самаре. На этот раз целью злоумышленников стала выручка аптеки на Стара-Загоре, принадлежащей к крупной самарской сети "Вита".
Ограбление произошло за 10 минут до закрытия. Очевидцы рассказывают, накануне вечером в помещение ворвались двое вооруженных мужчин в медицинских 

9 октября 2017, 07:50
«Гони бабки и мобилу»: Пьяный самарец напал с ножом на таксиста

«Гони бабки и мобилу»: Пьяный самарец напал с ножом на таксиста

В Самаре сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. О произошедшем дежурным сообщили очевидцы.

Жильцы одного из домов на Московском шоссе увидели двух дерущихся мужчин. Бойцы Росгвардии разняли их и установили причины конфликта.

Выяснилось, что рано 
24 сентября 2017, 02:41
В Новокуйбышевске разбойник едва не проломил пенсионерке голову камнем

В Новокуйбышевске разбойник едва не проломил пенсионерке голову камнем

Безработный 38-летний житель Самары едва не проломил камнем голову 67-летней новокуйбышевской пенсионерке, которую решил ограбить. Как пишет портал НСК-63, грабитель подкараулил женщину около подъезда, где та проживает. Ударив потерпевшую, мужчина сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и убежал.
24 сентября 2017, 02:04
В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

В Октябрьске воришка на велосипеде из Кирова отобрал у продавщицы 20 тысяч

В Октябрьске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Мужчина совершил нападение на продуктовый магазин на улице Ленина.

По словам продавщицы, неизвестный вошел в торговый зал и, применив насилие, отобрал у нее 20 тысяч рублей. После этого 
16 сентября 2017, 12:13
Минуты славы: Жители Октябрьска раскрасили друг друга на пляже

Минуты славы: Жители Октябрьска раскрасили друг друга на пляже

В городе Октябрьске Самарской области на пляже прошло яркое мероприятие под названием «Фестиваль красок». Его посвятили Международному дню молодёжи, отмечавшемуся 12 августа.
 
На праздник, организованный местными властями и Домом молодёжных организаций, собралось около 400 человек. Цель мероприятия - весело 
19 августа 2017, 02:58
В Челябинской области оштрафовали раздевшуюся перед приставами пенсионерку

В Челябинской области оштрафовали раздевшуюся перед приставами пенсионерку

Как сообщается на сайте регионального управления ведомства, в Чебаркуле оштрафовали на тысячу рублей 61-летнюю женщину, которая разделась перед сотрудниками ФССП.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли домой к пенсионерке для того, чтобы доставить её в отдел для дачи объяснений. Женщина согласилась 

24 июля 2017, 05:28
В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

В Октябрьске пьяные пешеходы напали на экипаж ДПС

Инцидент произошел 15 апреля около 23:30. В городе Октябрьск на двух сотрудников ДПС напали неизвестные лица. В результате оба стража порядка получили различные травмы, передает «КТВ Луч».
 
По версии сотрудников сызранского ГИБДД, экипаж заметил пешеходов, которые вели себя 
18 апреля 2017, 11:36
В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей

Чрезвычайное происшествие в частном доме семьи Солодухиных случилось 17 марта. В тот день в Октябрьске прорвало центральную трубу городского водоснабжения на улице Максима Горького. После прорыва вода хлынула в дом пенсионеров, расположенный ниже уровня дороги, и затопила буквально «по колено» 
9 апреля 2017, 03:46
В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей

В Самаре из рук женщины вырвали сумку с 600 тыс. рублей

Сегодня, 19 декабря, около 10 часов утра в Самаре возле одного из домов по Южному проезду двое неизвестных злоумышленников вырвали из рук женщины две сумки с документами и личными вещами. В одной из них находилось 600 тыс. рублей.
 
39-летняя 

20 декабря 2016, 10:40
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