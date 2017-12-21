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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В Самаре состоится суд по делу о разбойном нападении. В нем фигурируют трое подозреваемых. Одному 43 года, второму 53. В отношении третьего лица дело выделено в отдельное производство. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено 8 декабря прошлого года. Рано 

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Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре

Стали известны подробности разбойного нападения на аптеку в Самаре

Очередное вооруженное ограбление в Самаре. На этот раз целью злоумышленников стала выручка аптеки на Стара-Загоре, принадлежащей к крупной самарской сети "Вита".
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Самара вошла в двадцатку городов с самой дорогой арендой жилья

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Выяснилось, что рано 
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Безработный 38-летний житель Самары едва не проломил камнем голову 67-летней новокуйбышевской пенсионерке, которую решил ограбить. Как пишет портал НСК-63, грабитель подкараулил женщину около подъезда, где та проживает. Ударив потерпевшую, мужчина сорвал с нее золотую цепочку с кулоном и убежал.
24 сентября 2017, 02:04
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