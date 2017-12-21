В Самарской области полиция всего за четыре часа раскрыла разбойное нападение на семью. Преступление было совершено в Красноярском районе. В селе Хилково в дом супружеской пары ворвались трое неизвестных в масках. Это случилось примерно в 23:30. 38-летнего хозяина налетчики избили и отняли у него сотовый телефон. У его 42-летней жены отняли золотую цепочку. После этого преступники скрылись.
«В ходе опроса пострадавших сотрудники полиции выяснили, что по приметам один из напавших похож на их знакомого, которого они опознали по куртке и манере речи. Потерпевшим было известно только его имя и то, что он проживает в Самаре», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По месту жительства предполагаемого налетчика не нашли. В короткие сроки был установлен другой адрес, где могли скрываться преступники. Там банду и задержали. Возраст подозреваемых от 23 лет до 31 года. Все в прошлом судимы за грабежи и кражи. У них изъяли похищенный гаджет. Золото, по словам подозреваемых, они успели сдать в ломбард. Цепочку ищут. Новое уголовное дело заведено по статье «Разбой».
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