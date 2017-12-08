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Материалы по теме:

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке

В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было 

7 декабря 2017, 01:34
Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз 

5 декабря 2017, 10:25
В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника

В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника

В Самаре задержан подозреваемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Это 67-летний мужчина, директор фирмы. По данным МВД, он пытался подкупить начальника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Сумма взятки составляла 200 рублей.

Деньги предназначались «за не проведение проверочных мероприятий 

30 ноября 2017, 05:05
Самара: предполагаемый домушник пойман бойцами Росгвардии

Самара: предполагаемый домушник пойман бойцами Росгвардии

В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в квартирной краже. Предполагаемый домушник был установлен с помощью видео, заснятого камерой наблюдения в подъезде дома на улице Оружейной (Куйбышевский район), где было совершено преступление.

«Неизвестный проник в квартиру и похитил оттуда электроинструмент, DVD-плейер и 

28 ноября 2017, 01:03
В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей

В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей

В Самаре силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис турфирмы. Преступление было совершено 7 ноября. Примерно в 16 часов в помещение организации зашли двое грабителей, вооруженных бейсбольной битой и пистолетом. Они потребовали у руководителя организации всю наличку из сейфа, 

16 ноября 2017, 04:08
Дилер синтетических наркотиков пойман в Самарской области

Дилер синтетических наркотиков пойман в Самарской области

Полицейские пресекли крупный канал поставки наркотиков в Самарскую область. Выйти на цепочку предполагаемых преступников удалось через 30-летнего безработного жителя Самары, который на своей иномарке ввез из Московской области в губернию несколько кило запрещенных веществ синтетического происхождения. Его задержали в тот 

3 ноября 2017, 05:31
В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти двух чиновников поймали на взятке

В Тольятти сотрудники администрации стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях, сообщили в СУ СК России по Самарской области. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ, стали начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности и главный специалист этого отдела. На 

24 октября 2017, 03:27
Задержан глава Нефтегорского района

Задержан глава Нефтегорского района

В Самарской области по подозрению в получении взятки задержан глава Нефтегорского района Владимир Корнев. Чиновник уже признал свою вину, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, семь лет назад обвиняемый получил квартиру в Нефтегорске стоимостью более 700 тысяч рублей за помощь 

18 октября 2017, 07:52
Топ-новости: новый прокурор области и смерть ребенка в Сызрани

Топ-новости: новый прокурор области и смерть ребенка в Сызрани

 «ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 22 июля.

Ученые обнаружили связь между оргазмом и похудением
Канадские исследователи установили, как секс влияет на снижение веса. Подробности – здесь.

Самарской области предложили нового прокурора
В 
23 июля 2016, 04:59
СМИ: Московский прокурор бросился с 12-го этажа из-за несчастной любви

СМИ: Московский прокурор бросился с 12-го этажа из-за несчастной любви

По сообщениям российских информагентств, излагающих информацию столичных правоохранителей, накануне на востоке Москвы из окна 12-го этажа выбросился 35-летний заместитель Перовского межрайонного прокурора. Его труп был обнаружен на второй Владимирской улице. Уже собрана предварительная информация по этому трагическому эпизоду. По словам 
1 апреля 2016, 02:32
Жители Самарской области смогут рассказать прокурору об экологических преступлениях

Жители Самарской области смогут рассказать прокурору об экологических преступлениях

В четверг, 11 декабря, Самарский межрайонный природоохранный прокурор Корнилов Евгений Иванович проведет личный прием граждан. Согласно официальному сообщению надзорного ведомства, жители региона могут обратиться к нему с любыми вопросами в природоохранной сфере, рассказать об известных им фактах совершения экологических правонарушений 

8 декабря 2014, 05:02
Суд обязал ООО «Русич» возместить 5 млн рублей облбюджету и администрации Жигулевска

Суд обязал ООО «Русич» возместить 5 млн рублей облбюджету и администрации Жигулевска

Суд Автозаводского района Тольятти удовлетворил требования прокурора Жигулевска о взыскании с ООО «Русич» и его сотрудника около 5 млн рублей.
Установлено, что в 2009 году начальник участка общестроительных работ ООО «Русич» Александр Шарков отвечал за выполнение капитального ремонта 8 многоквартирных 

7 марта 2014, 02:51
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