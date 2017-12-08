В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в квартирной краже. Предполагаемый домушник был установлен с помощью видео, заснятого камерой наблюдения в подъезде дома на улице Оружейной (Куйбышевский район), где было совершено преступление.

«Неизвестный проник в квартиру и похитил оттуда электроинструмент, DVD-плейер и …