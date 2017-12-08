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В Самаре экс-полицейский предстанет перед судом по делу о взятке
В Самаре следователи направили в федеральный суд Самарского района уголовное дело бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки – «в значительном размере и сопряженном с вымогательством». В полиции он занимал должность старшего инспектора отделения в управлении по вопросам миграции. Преступление было …
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7 декабря 2017, 01:34
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Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии
В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз …
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5 декабря 2017, 10:25
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В Самаре директор фирмы пытался подкупить полицейского-начальника
В Самаре задержан подозреваемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Это 67-летний мужчина, директор фирмы. По данным МВД, он пытался подкупить начальника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Сумма взятки составляла 200 рублей.
Деньги предназначались «за не проведение проверочных мероприятий …
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30 ноября 2017, 05:05
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Самара: предполагаемый домушник пойман бойцами Росгвардии
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в квартирной краже. Предполагаемый домушник был установлен с помощью видео, заснятого камерой наблюдения в подъезде дома на улице Оружейной (Куйбышевский район), где было совершено преступление.
«Неизвестный проник в квартиру и похитил оттуда электроинструмент, DVD-плейер и …
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28 ноября 2017, 01:03
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В Самаре бойцы СОБР с кувалдами ловили банду грабителей
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16 ноября 2017, 04:08
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Дилер синтетических наркотиков пойман в Самарской области
Полицейские пресекли крупный канал поставки наркотиков в Самарскую область. Выйти на цепочку предполагаемых преступников удалось через 30-летнего безработного жителя Самары, который на своей иномарке ввез из Московской области в губернию несколько кило запрещенных веществ синтетического происхождения. Его задержали в тот …
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3 ноября 2017, 05:31
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В Тольятти двух чиновников поймали на взятке
В Тольятти сотрудники администрации стали подозреваемыми в коррупционных преступлениях, сообщили в СУ СК России по Самарской области. Фигурантами уголовного дела, возбужденного по материалам регионального управления ФСБ, стали начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности и главный специалист этого отдела. На …
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24 октября 2017, 03:27
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Задержан глава Нефтегорского района
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18 октября 2017, 07:52
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Топ-новости: новый прокурор области и смерть ребенка в Сызрани
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 22 июля.
Ученые обнаружили связь между оргазмом и похудением
Канадские исследователи установили, как секс влияет на снижение веса. Подробности – здесь.
Самарской области предложили нового прокурора
В …
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23 июля 2016, 04:59
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СМИ: Московский прокурор бросился с 12-го этажа из-за несчастной любви
По сообщениям российских информагентств, излагающих информацию столичных правоохранителей, накануне на востоке Москвы из окна 12-го этажа выбросился 35-летний заместитель Перовского межрайонного прокурора. Его труп был обнаружен на второй Владимирской улице. Уже собрана предварительная информация по этому трагическому эпизоду. По словам …
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1 апреля 2016, 02:32
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Жители Самарской области смогут рассказать прокурору об экологических преступлениях
В четверг, 11 декабря, Самарский межрайонный природоохранный прокурор Корнилов Евгений Иванович проведет личный прием граждан. Согласно официальному сообщению надзорного ведомства, жители региона могут обратиться к нему с любыми вопросами в природоохранной сфере, рассказать об известных им фактах совершения экологических правонарушений …
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8 декабря 2014, 05:02
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Суд обязал ООО «Русич» возместить 5 млн рублей облбюджету и администрации Жигулевска
Суд Автозаводского района Тольятти удовлетворил требования прокурора Жигулевска о взыскании с ООО «Русич» и его сотрудника около 5 млн рублей.
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7 марта 2014, 02:51