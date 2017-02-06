Обновленный Hyundai Solaris должны представить в России 6-го февраля. Уже после презентации автоновинку можно будет приобрести в автомобильных салонах страны.
Изображение автомобиля корейского производства уже появилось в Интернете. Как сообщается, сборка новой генерации Hyundai Solaris налажена на заводе в Санкт-Перетбурге в январе.
По словам экспертов, по сравнению с прошлой версией, данная модель имеет большие габариты. Автомобиль получил два варианта мотора - на 1,6 и 1,4 литра. Двигатель Hyundai Solaris станет функционировать с шестиступенчатой механической коробкой передач.
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