Черкесское предприятие Derways приступило к выпуску обновленного кроссовера Brilliance V5. Цена автоновинки будет озвучена ближе к старту продаж, который намечен на лето 2017 года, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Модель получит турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 143 л.с. Новинку отличает измененный дизайн экстерьера и оптики.
Как говорят представители «Бриллианс Мотор», в прошлом году в РФ не был выпущен ни один автомобиль Brilliance по причине новых требований к оснащению транспортных средств системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
В настоящее время у дилеров остаются экземпляры 2015 года. «Двухлетние» Brilliance V5 доступны с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и механической либо автоматической трансмиссией. По состоянию на начало марта, наиболее доступный кроссовер можно приобрести за 759 900 рублей.
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