Системой «ЭРА-ГЛОНАСС», обязательной теперь для новых авто в России, станут оснащать подержанные иномарки, ввозимые, например, из Японии в Приморье. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
Речь идет о том, что для импортируемых в РФ подержанных иномарок появится упрощенная версия системы экстренного реагирования. В отличие от устройства, которым оснащают серийные автомобили, этот вариант активируется посредством механической кнопки вручную, в то время как на штатных устройствах предусмотрен также автоматический режим.
Создание новшества было поручено Минпромторгу совместно с коммерческими компаниями, а также ООО «ЭРА-ГЛОНАСС». Некоторое время назад сообщалось, что россияне смогут оформлять ДТП при помощи этой системы.
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