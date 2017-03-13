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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

В ночь на 2 марта в Октябрьском районе Самары сгорели два дорогих автомобиля Lexus. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия.

«3:40 утра. Проспект Ленина, 1. Горели две машины. Говорят, что принадлежали одному хозяину», - сообщается в паблике «Новости Самары».

По 

2 марта 2017, 09:31
В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки

В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки

В воскресенье, 12 февраля, на 95 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись две иномарки. ДТП произошло около восьми часов вечера. Предположительно 39-летний водитель «Форда Фокуса» нарушил правила очередности проезда на регулируемом перекрестке, и столкнулся «Тойотой Камри», ехавшей по главной дороге. 

13 февраля 2017, 03:59
За ночь в Самаре сгорели две иномарки - Porsche и Mazda

За ночь в Самаре сгорели две иномарки - Porsche и Mazda

В ночь на вторник, 24 января, самарские пожарные дважды выезжали на тушение горящих автомобилей.

Первый пожар произошел в поселке Крутые Ключи (Красноглинский район). Вызов поступил около двух часов ночи. На бульваре Финютина произошло возгорание в автомобиле Porsche. К месту ЧП были 

24 января 2017, 04:05
В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

Самарские полицейские раскрыли серию краж иномарок премиум-класса, совершенных в Красноглинском районе Самары. Три автомобиля – Lexus и два Toyota Land Cruiser 200 – были похищены в период с 9 по 16 декабря 2016 года.

Машины нашли в одном из 
28 декабря 2016, 02:16
С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года, все ввозимые в Россию автомобили должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАС. В экстренной ситуации она подает сигнал бедствия через спутники и сети GSM. Без выполнения этого требования таможеники не выдадут ПТС, а, значит поставить машину на 

27 декабря 2016, 06:21
Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
По данным южнокорейского автопроизводителя Kia, все экземпляры, продающиеся на территории нашей страны, успешно прошли сертификационные тестирования. В результате внедрения обязательной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

27 декабря 2016, 03:20
С 1 января 2017 года в России подорожают автомобили

С 1 января 2017 года в России подорожают автомобили

Проанализировав спрос покупателей на различные модели автомобилей в России, эксперты подсчитали, насколько могут измениться цены с 1 января 2017 года. На стоимость автомобилей может повлиять ослабление рубля, а также введение обязательной и дорогостоящей по установке системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС».
Специалисты отмечают, 

13 ноября 2016, 09:24
С 2015 года все автомобили в странах Таможенного союза будут оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 2015 года все автомобили в странах Таможенного союза будут оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 2015 года все транспортные средства в странах Таможенного союза, которые впервые проходят процедуру одобрения типа, должны будут оснащаться бортовыми устройствами с поддержкой глобальной навигационной спутниковой системы «ЭРА-ГЛОНАСС». С начала 2016 года это требование будет распространяться на автомобили, используемые для 

16 июля 2014, 05:54
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