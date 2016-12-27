С 1 января 2017 года, все ввозимые в Россию автомобили должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАС. В экстренной ситуации она подает сигнал бедствия через спутники и сети GSM. Без выполнения этого требования таможеники не выдадут ПТС, а, значит поставить машину на учет в ГИБДД не получится. Подключить модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» самостоятельно владелец не сможет.
Дмитрий Шумихин, автоэксперт:
«Сам модуль стоит не дорого, порядка 100$ - это обозначено давно, несколько лет назад. Это так и осталось. Но, чтобы его внедрить в бортовую электронику и получить на это сертификат одобрения транспортного средства, нужны колоссальные деньги. Чтобы получить этот сертификат нужно пройти 3 краштеста и фронтальный и боковой и в заднюю часть автомобиля».
Между тем, как уверяют в самарской таможне, объем ввозимых авто снижается год от года. Введение новых требований может свести этот процесс к минимуму.
Вениамин Васильев, начальник Самарской таможни:
«Если говорить про ввоз вообще транспортных средств - то очень серьезное снижение ввоза транспортных средств где-то процентов на 60 про сравнению с прошлым годом. Ну не выгодно стало возить».
Будет фактически заблокирован ввоз машин с Дальнего Востока. Касается это и стабильно пользующихся спросом подержанных грузовиков.
Алексей Захаров, директор автосалона "Арго":
«У нас большой объем завозится с дальнего востока - машины это и "Исузу" и китайские бренды и Хундай и Дэу. Вот эти все коммерческие автомобили они конечно получат преграду на ввоз и прежде всего будут пользоваться спросом автомобили российской сборки».
Отразится забота о безопасности и на цене новых машин. По расчетам экспертов, при стоимости автомобиля в 1 миллион, к ней прибавится еще порядка 40 тысяч рублей.
Елена Филипенко, директор по продажам автосалона "Форд-Сузуки. Автомир":
«Практически все производители, начиная с 1 января 2017 года адаптировали свои автомобили под наш новый закон, что касается ценообразования как правило автомобили нового модельного года они дорожают на 2-3%. В данном случае как раз будет связано с тем что на автомобили устанавливают дополнительно систему Эра-Глонасс».
Исключение сделано лишь для люксовых автомобилей старше 30 лет. Впрочем, здесь речь идет о считанных единицах в год. Между тем, недавно эксперты озвучили еще одну проблему, которая может возникнуть у тех, кто владеет подержанным автомобилем, ввезенным с нарушением таможенных правил. Если это выяснится при перерегистрации машины, то ПТС могут аннулировать, а получить новый уже будет нельзя.
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