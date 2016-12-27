11
26
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.              .d88888b.             8888888888             .d8888b.  
 888   Y88b            d88P" "Y88b            888                   d88P  Y88b 
 888    888            888     888            888                          888 
 888   d88P   .d88b.   888     888  88888888  8888888     888  888       .d88P 
 8888888P"   d8P  Y8b  888     888     d88P   888         888  888   .od888P"  
 888 T88b    88888888  888 Y8b 888    d88P    888         888  888  d88P"      
 888  T88b   Y8b.      Y88b.Y8b88P   d88P     888         Y88b 888  888"       
 888   T88b   "Y8888    "Y888888"   88888888  8888888888   "Y88888  888888888  
                              Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
По данным южнокорейского автопроизводителя Kia, все экземпляры, продающиеся на территории нашей страны, успешно прошли сертификационные тестирования. В результате внедрения обязательной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

27 декабря 2016, 03:20
Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Неизвестный водитель сбил в Самаре 10-летнего мальчика и уехал

Сотрудники полиции разыскивают автомобилиста, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе Самары в понедельник, 26 декабря, примерно в 8 часов 10 минут. 10-летний мальчик переходил улицу Революционную у 28-го дома по Московскому шоссе. Ребенок шел 

27 декабря 2016, 12:03
ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

Самарская госавтоинспекция назвала районы, где чаще всего похищают машины. В числе лидеров Промышленный и Кировский – 92 и 63 автокражи соответственно. Всего за 11 месяцев 2016 года в Самаре зарегистрировано 318 краж транспортных средств. Примерно треть украденных машин – иномарки, 

26 декабря 2016, 05:06
Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом

Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 23 декабря.

Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте по ссылке.

Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин 
23 декабря 2016, 11:36
В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.
Чтобы предупредить подобные 

23 декабря 2016, 12:39
ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ГИБДД по городу Самаре разыскивает водителя, сбившего девушку

ДТП произошло неделю назад, 12 декабря, в 16:50 в Кировском районе. Неустановленный водитель следовал по ул. Стара-Загоре со стороны пр. Кирова в направлении ул. Димитрова. Напротив дома №128 Ж по ул. Стара-Загоре не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу 

22 декабря 2016, 02:12
Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.

Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с 

18 декабря 2016, 07:31
Toyota представит автомобиль будущего в 2017 году

Toyota представит автомобиль будущего в 2017 году

В январе 2017 года японская компания Toyota собирается презентовать инновационный концепт-кар на Международной потребительской выставке CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе. «Автомобиль будущего» продемонстрирует видение Toyota на развитие автоиндустрии.
По словам представителей концерна, концептуальный автомобиль от Toyota будет производиться высокотехнологичными 

16 декабря 2016, 11:48
С 1 января 2017 года в России подорожают автомобили

С 1 января 2017 года в России подорожают автомобили

Проанализировав спрос покупателей на различные модели автомобилей в России, эксперты подсчитали, насколько могут измениться цены с 1 января 2017 года. На стоимость автомобилей может повлиять ослабление рубля, а также введение обязательной и дорогостоящей по установке системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС».
Специалисты отмечают, 

13 ноября 2016, 09:24
С 2015 года все автомобили в странах Таможенного союза будут оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 2015 года все автомобили в странах Таможенного союза будут оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

С 2015 года все транспортные средства в странах Таможенного союза, которые впервые проходят процедуру одобрения типа, должны будут оснащаться бортовыми устройствами с поддержкой глобальной навигационной спутниковой системы «ЭРА-ГЛОНАСС». С начала 2016 года это требование будет распространяться на автомобили, используемые для 

16 июля 2014, 05:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна