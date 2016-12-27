В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.

Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.

Чтобы предупредить подобные …