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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре

«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре

В воскресенье, 12 февраля, на территории одного из муниципальных предприятий в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Примерно 8:30 грузовой автомобиль «КамАЗ», которым управлял 54-летний водитель, наехал на человека. 62-летний пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы. Его забрала бригада скорой 

13 февраля 2017, 03:31
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В понедельник, 13 января, очевидцы сообщили о ДТП на Волжском шоссе в Самаре. В социальной сети опубликованы фотографии.

«Авария после кольца в сторону управленческого, пробка от кольца», - указано в комментарии.

Судя по снимку, в результате ДТП повреждены 
13 февраля 2017, 11:17
На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

На трассе в Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе в Ульяновской области унесло жизни трех человек, еще двое получили различные травмы. Авария случилась 12 февраля близ села Красная речка Старомайнского района.
В ДТП участвовали 2 автомобиля – Kia Rio и «ВАЗ - 2105». Как уточняется, 

13 февраля 2017, 10:42
Появилось видео падения иномарки с моста в Самаре

Появилось видео падения иномарки с моста в Самаре

Вечером в среду, 8 февраля, в Самаре произошло ДТП – автомобиль Fiat Albea упал с моста через реку Татьянку. Иномарка рухнула на крышу на береговую полосу. Водитель получил травму головы. Медики оказали мужчине помощь, ехать в больницу он не захотел. 

9 февраля 2017, 04:21
За ночь в Самаре сгорели две иномарки - Porsche и Mazda

За ночь в Самаре сгорели две иномарки - Porsche и Mazda

В ночь на вторник, 24 января, самарские пожарные дважды выезжали на тушение горящих автомобилей.

Первый пожар произошел в поселке Крутые Ключи (Красноглинский район). Вызов поступил около двух часов ночи. На бульваре Финютина произошло возгорание в автомобиле Porsche. К месту ЧП были 

24 января 2017, 04:05
В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

В Самаре крали иномарки Lexus и Land Cruiser для продажи в других регионах

Самарские полицейские раскрыли серию краж иномарок премиум-класса, совершенных в Красноглинском районе Самары. Три автомобиля – Lexus и два Toyota Land Cruiser 200 – были похищены в период с 9 по 16 декабря 2016 года.

Машины нашли в одном из 
28 декабря 2016, 02:16
Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

В обслуживании нуждаются 238 единиц авто разных марок.
В частности, на балансе ГУ МВД России по Самарской области значатся 7 моделей Toyota, 3 разновидности BMW, 2 - Audi, а также  Mersedes, Renault, Ford, Fiat, Skoda и Chevrolet.
Тендер появился на 

26 декабря 2016, 06:02
В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

С начала 2017 года в России будут действовать расширенные требования к иностранным автомобилям. Многие из этих транспортных средств окажутся под запретом на наших дорогах.
Основное новое требование для зарубежных авто в России – оснащение системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС». По новым нормам, 

20 декабря 2016, 09:50
Две девушки из Тольятти сняли смешное видео о секретах красивого селфи

Две девушки из Тольятти сняли смешное видео о секретах красивого селфи

В социальных сетях набирает популярность видео проекта АнтиоGoa. Это клип на песню «Мама без Инстаграма». В клипе показано, на что готовы пойти девушки ради красивых селфи, чтобы выглядеть успешными и счастливыми.

Участницы проекта – две девушки из Тольятти Анфиса Кондрашова и 

1 декабря 2016, 05:14
В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

В субботу, 26 ноября, в Советском районе Самары произошел пожар в общежитии на улице Блюхера. Сообщение о происшествии поступило в МЧС с 6 часов 2 минуты. Пожару был присвоен уровень сложности «1 БИС». К месту ЧП направили 18 пожарных и 

28 ноября 2016, 10:07
В Самаре в ДТП пострадали две девушки 18 и 19 лет

В Самаре в ДТП пострадали две девушки 18 и 19 лет

В понедельник, 19 сентября, в Самаре в ДТП пострадали две девушки, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в Красноглинском районе Самары. На дороге, ведущей к поселку Южный, столкнулись автомобили Nissan и «ВАЗ-2114». По версии полицейских, 31-летний 
20 сентября 2016, 02:40
В Самаре прошел «Велодевичник - 2016»: есть фото

В Самаре прошел «Велодевичник - 2016»: есть фото

В субботу, 20 августа, в Самаре состоялся «Велодевичник – 2016». Организаторы предложили дамам украсить свои велосипеды, облачиться в лучшие наряды и поразить всех своей красотой.

Велопробег стартовал от собора равноапостольных Кирилла и Мефодия по улицам Ново-Садовой, проспекту Ленина, Полевой, 
22 августа 2016, 01:51
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