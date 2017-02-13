В воскресенье, 12 февраля, на 95 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись две иномарки. ДТП произошло около восьми часов вечера. Предположительно 39-летний водитель «Форда Фокуса» нарушил правила очередности проезда на регулируемом перекрестке, и столкнулся «Тойотой Камри», ехавшей по главной дороге. В ДТП пострадали оба водителя, 31-летний пассажир «Форда», а также две 17-летние девушки – они ехали на заднем сиденье «Тойоты». С травмами разных степеней тяжести они доставлены в больницу. Проводится проверка.
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«КамАЗ» сбил насмерть мужчину на территории МП в Самаре
В воскресенье, 12 февраля, на территории одного из муниципальных предприятий в Промышленном районе Самары погиб мужчина. Примерно 8:30 грузовой автомобиль «КамАЗ», которым управлял 54-летний водитель, наехал на человека. 62-летний пешеход в результате ДТП получил серьезные травмы. Его забрала бригада скорой …
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