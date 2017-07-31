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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Самарцев превращают в спортсменов

Блогер bepowerback  анонсирует, что 5 августа в Самаре на территории базы «Чайка» в Управленческом впервые пройдет легкоатлетический кросс «Сокольи горы». Всем желающим будет предоставлена прекрасная возможность проверить свою физическую подготовку. Трасса для кросса пройдет по уже знакомым любителям спорта 
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К самарцам на работу ходят слишком обнаженные девушки

К самарцам на работу ходят слишком обнаженные девушки

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Самарские легкоатлеты могут остаться без Олимпиады-2016

Сегодня, 21 июня, в Лозанне на саммите Международного олимпийского комитета вынесено окончательное решение об участии российских легкоатлетов в Играх, которые в августе пройдут в Рио-де-Жанейро. Саммит не может принимать стратегические решения, но поддерживает действия федераций по видам спорта, заявил глава 

21 июня 2016, 04:59
Самарские силачи Добренький и Афонин завоевали медали в Адлере

Самарские силачи Добренький и Афонин завоевали медали в Адлере

Двое самарских легкоатлетов отличились на Всероссийских соревнованиях по метаниям. Состязания прошли в городе Адлере (Краснодарский край). В числе медалистов – спортсмены клуба ЦСКА/Самара.

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Другой 
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Министр из Самары избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Министр из Самары избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин избран президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Об этом сообщает в "Твиттере" пресс-секретарь областного ведомства Павел Сещенко. Конференция ВФЛА прошла сегодня, 16 января, в Москве. Министр спорта РФ Виталий Мутко, покидая мероприятие, заявил, что «федерации 
16 января 2016, 02:39
Суд Самары отклонил иск экс-главы ВФЛА к авторам фильма о допинге

Суд Самары отклонил иск экс-главы ВФЛА к авторам фильма о допинге

Кировский районный суд Самары не удовлетворил иск экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева о защите репутации. Претензии были предъявлены создателям документального фильма о допинге телекомпании ARD (Германия).

Как уже сообщала «ТЕРРА», показ состоялся в декабре 2014 года. 
9 сентября 2015, 04:10
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