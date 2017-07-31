Спортсменки из Самарской области завоевали три золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике. Всего участвовали представители из 70 регионов страны.
Толкательница ядра Анна Авдеева победила с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева стала первой в беге на 100 метров с барьерами – дистанцию она преодолела за 13,05 секунды. Валерия Храмова (на фото) победила в беге на 400 метров с барьерами. Ее результат - 55,75 секунды.
Еще одной медалью в копилке самарских легкоатлетов стало серебро Софьи Палкиной. Он метнула молот на 68,42 метра.
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