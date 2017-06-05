10
33
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
18 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые выяснили идеальные параметры тела женщины и мужчины

Ученые выяснили идеальные параметры тела женщины и мужчины

Британские ученые выяснили, какие размеры тела следует считать идеальными для женщин и мужчин. К следованию были привлечены 40 пар. Респонденты должны были дать ответ на вопрос, какие параметры тела их больше всего привлекают в противоположном поле, и какие размеры они 

5 июня 2017, 02:09
Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского

Ученые объяснили, чем женский мозг отличается от мужского

Специалисты из Университета Джорджии обнаружили новые различия между женским и мужским мозгом. По утверждению ученых, мужчины и женщины разным образом реагируют на социальное поведение.
Как оказалось, психические отклонения у представителей разных полов следует лечить по-разному. Так, дамы более склонны к 

5 июня 2017, 11:16
Пятикилометровая комета Джонсона несется к Земле

Пятикилометровая комета Джонсона несется к Земле

Ученые предупреждают о приближении к нашей планете кометы Джонсона, которую можно будет рассмотреть в бинокль или телескоп. Об этом информируют специалисты столичного планетария.
Комета Джонсона имеет диаметр ядра 5,4 км. Ее открыли осенью 2015 года. По прогнозам, 4 июня она 

2 июня 2017, 05:44
Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест

Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов в результате проведенных исследований составили прогноз вытеснения людей с рабочих мест роботами. Этот процесс можно будет повсеместно наблюдать уже при жизни нынешнего поколения.
О серии исследований рассказали представители Оксфордского и Йельского университетов. По предсказаниям 

2 июня 2017, 03:22
В мире бьют тревогу в ожидании мегаайсберга

В мире бьют тревогу в ожидании мегаайсберга

Ледник площадью порядка 5 тысяч квадратных километров может отколоться от антарктического ледяного щита в скором времени. По мнению представителей английского университета Суонси, в итоге образуется самый большой на Земле айсберг.
Как отмечают участники проекта по наблюдению за ледяным шельфом, это 

2 июня 2017, 02:15
В Самарской области построят летающую тарелку

В Самарской области построят летающую тарелку

Под Тольятти появится памятник НЛО. Арт-объект в виде летающей тарелки диаметром семь метров строят в селе Подстепки. Уже собран каркас из деревянных досок. Когда объект будет готов, его планируют оборудовать подсветкой и, возможно, закрепят на высоте 80 метров.  
31 мая 2017, 01:06
Британские ученые считают людей пришельцами

Британские ученые считают людей пришельцами

Профессор университета Кардиффа Чандра Викрамасинг утверждает, что люди появились не на Земле. Их предков забросили сюда пришельцы около 3,5 млн. лет назад.
Различные микроорганизмы, согласно теории, попали на нашу планету вместе с кометой еще раньше. Специалист изложил доказательства своей версии 

29 мая 2017, 09:53
На поле британского графства Дорсет появились таинственные круги пришельцев

На поле британского графства Дорсет появились таинственные круги пришельцев

На этой неделе на поле в английском графстве Дорсет неожиданно возникли загадочные круги, которые традиционно связали с пришельцами. Местные жители обнаружили таинственные рисунки, которые, как считают многие исследователи, представители иных цивилизаций используют для общения с землянами.
Пока ученые так и 

25 мая 2017, 11:31
Камера в небе над Мельбурном зафиксировала яркую вспышку с НЛО

Камера в небе над Мельбурном зафиксировала яркую вспышку с НЛО

Уфолог-любитель снял в небе над Австралией таинственный неопознанный летающий объект. Эти изображения появились в Сети.
На кадрах отчетливо видна короткая яркая вспышка на ночном небе. Из нее неожиданно выплывает вытянутый и заостренный с одного конца объект. На его краях различимо 

23 мая 2017, 03:27
Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Россиянин обнаружил в Антарктиде космический корабль инопланетян

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев обнаружил в снегах Антарктиды неопознанный предмет, который, как утверждается, может быть кораблем пришельцев. Свое открытие специалист сделал, когда исследовал многочисленные снимки земной поверхности.
На одном из изображений он рассмотрел неопознанный гигантский предмет, частично покрытый 

18 мая 2017, 10:22
Ученые в Антарктиде переезжают из-за гигантского разлома длиной в 40 километров

Ученые в Антарктиде переезжают из-за гигантского разлома длиной в 40 километров

Английская исследовательская станция прервала свою работу по причине огромной трещины в ледниках Антарктиды, протяженность которой составляет порядка 40 км. Об этом информирует Антарктическое управление Великобритании. На объекте находится 16 человек. Предполагаемая причина возникновения трещины - глобальное потепление.
Как отмечают ученые, 

18 января 2017, 04:42
В Антарктиде обнаружены рукотворные пирамиды древней цивилизации

В Антарктиде обнаружены рукотворные пирамиды древней цивилизации

В Антарктиде ученые обнаружили таинственные пирамиды, которые могли соорудить представители древней цивилизации. Всего было найдено три постройки, предположительно созданные людьми.
Как говорят ученые, объекты не могли возникнуть в результате природных явлений, так как имеют правильную форму. После исследования артефактов эксперты 

28 ноября 2016, 09:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна