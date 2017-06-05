Ученые сняли в Антарктиде зависший в небе неопознанный объект. Он на протяжении некоторого времени располагался над германской исследовательской станцией, а потом исчез.
Сотрудники немецкой станции Neumayer III сделали свое открытие во время анализа записи с камер видеонаблюдения, фиксирующих все, что происходит вокруг. На кадрах ученые рассмотрели летающий объект шарообразной формы. Он находился практически над местом работы полярников.
Природа таинственного НЛО пока остается загадкой. Между тем, специалисты наперебой обсуждают последнюю информацию, озвучивая различные версии.
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