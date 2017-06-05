Ненужные профессии: Ученые рассказали, когда роботы вытеснят людей с рабочих мест Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов в результате проведенных исследований составили прогноз вытеснения людей с рабочих мест роботами. Этот процесс можно будет повсеместно наблюдать уже при жизни нынешнего поколения.

О серии исследований рассказали представители Оксфордского и Йельского университетов. По предсказаниям …