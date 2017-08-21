Российский уфолог нашел в Антарктиде НЛО величиной с 12-этажный дом. Как утверждает исследователь, части летального аппарата находились во льду на протяжении нескольких тысяч лет. Об этом сегодня рассказал ряд информагентств.
Данный объект имеет ромбовидную форму. По словам ученого, он выполнен из белого металла, его ширина 20 метров, а длина – 30.
Вместе с тем, предоставлены точные координаты таинственной находки, которую зафиксировали камеры американского космического агентства NASA. Кстати, некоторое время назад исследователи нашли на ледовом континенте огромную дыру, которая, как предполагается, появилась после падения НЛО.
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