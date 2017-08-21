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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Уфологи на Марсе нашли обломки потерпевшего крушение корабля

Уфологи на Марсе нашли обломки потерпевшего крушение корабля

Уфологи на Красной планете рассмотрели часть космического корабля, который, по версии специалистов, очень давно потерпел крушение. Открытие было сделано в процессе изучения изображений, полученных марсоходом Curiosity.
На одном из снимков при детальном изучении можно различить кусок космического аппарата, утверждают исследователи. 

16 августа 2017, 12:35
Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех 

14 августа 2017, 10:04
Пассажир самолета снял огромное НЛО в форме юлы

Пассажир самолета снял огромное НЛО в форме юлы

Пассажир одного из международных авиарейсов сделал снимки гигантского неопознанного летающего объекта в форме юлы, которое случайно заметил через иллюминатор пассажирского лайнера. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
Инцидент произошел на днях, когда пассажир воздушного судна, следовавшего над морем, обратил внимание на 

10 августа 2017, 03:41
На Луне обнаружили захоронения инопланетных кораблей

На Луне обнаружили захоронения инопланетных кораблей

На лунной поверхности уфолог-любитель под ником streetcap1 рассмотрел три захоронения кораблей представителей внеземных цивилизаций. Как говорят специалисты, речь идет о нескольких треугольниках, напоминающих «летающие тарелки».
По утверждению уфологов, при тщательном изучении изображений можно различить отдельные узлы этих загадочных конструкций. Один 

9 августа 2017, 09:05
Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Инопланетяне возле МКС: Камеры Международной космической станции поймали огромный таинственный объект

Камеры МКС передали кадры, на которых различим огромный загадочный объект. Уфологи, проанализировавшие запись, убеждены, что это НЛО.
Как поясняют специалисты, камеры Международной космической станции осуществляют съемку круглосуточно и передают всю информацию на Землю в режиме реального времени. В свою очередь, 

21 июля 2017, 12:26
Уфологи объяснили, как вычислить потомков пришельцев среди людей

Уфологи объяснили, как вычислить потомков пришельцев среди людей

Западные уфологии убеждены, что немалую часть населения нашей планеты составляют потомки пришельцев. По мнению исследователей, их вполне реально определить по отдельным специфическим признакам.
Одним из них, хотя и косвенным, считается отрицательный резус-фактор. Как рассуждают уфологии, потомкам инопланетян можно вливать только 

18 июля 2017, 02:10
ДТП на Марсе: Уфологи обнаружили корабль пришельцев, который разбился на Красной планете

ДТП на Марсе: Уфологи обнаружили корабль пришельцев, который разбился на Красной планете

На официальном сайте американского космического агентства опубликована фотография с поверхности Марса, которая привела в замешательство научное сообщество. Уфологи рассмотрели на снимке таинственный обломок, который приняли за кусок корабля представителей иной цивилизации, разбившегося при посадке.
Кто-то из экспертов утверждает, что на 

13 июля 2017, 03:07
Российский исследователь нашел в Антарктиде вход в подземелье нацистов

Российский исследователь нашел в Антарктиде вход в подземелье нацистов

Известный уральский исследователь Валентин Дегтярев утверждает, что нашел в Антарктиде бункер нацистов, построенный в конце Второй мировой войны. По его словам, на спутниковых изображениях ледового континента можно различить вход в таинственную пещеру.
Дегтярев утверждает: именно здесь находится загадочный бункер, считавшийся 

8 июня 2017, 03:19
Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО

Над антарктической станцией Neumayer III сняли парящий НЛО

Ученые сняли в Антарктиде зависший в небе неопознанный объект. Он на протяжении некоторого времени располагался над германской исследовательской станцией, а потом исчез.
Сотрудники немецкой станции Neumayer III сделали свое открытие во время анализа записи с камер видеонаблюдения, фиксирующих все, что 

5 июня 2017, 05:14
В мире бьют тревогу в ожидании мегаайсберга

В мире бьют тревогу в ожидании мегаайсберга

Ледник площадью порядка 5 тысяч квадратных километров может отколоться от антарктического ледяного щита в скором времени. По мнению представителей английского университета Суонси, в итоге образуется самый большой на Земле айсберг.
Как отмечают участники проекта по наблюдению за ледяным шельфом, это 

2 июня 2017, 02:15
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