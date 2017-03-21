Эксперты из Соединенных Штатов, представляющие корпорацию Vincentric, обнародовали рейтинг самых выгодных автомобилей. Аналитики принимали при этом во внимание особенности содержания транспортных средств на протяжении 5 лет, учитывая расходы автовладельцев на ТО, страховку, налоги и т.д..
Наиболее выгодными автомобилями массового сегмента признаны южнокорейский Hyundai Elantra, а также японские Toyota Prius и Toyota Corolla. Премиальный разряд представляют модели брендов Audi, Volvo и Jaguar.
Среди премиальных кроссоверов наиболее выгодными оказались японские Lexus NX200t и RX350. Также специалисты отметили кроссовер Infiniti QX60. Наиболее выгодным и при этом весьма надежным пикапом признан американский Ford F-350.
|
Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq для России
|
21 марта 2017, 10:21
|
В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101
В интернете появились первые изображения обновленной «копейки». Параллельно с этим неизвестный дизайнер разместил в Сети видеоролик, где показан легендарный ВАЗ-2101 в таком виде, если бы волжский автогигант не прекращал производство этой модели до наших дней.
|
21 марта 2017, 09:16
|
BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд
|
17 марта 2017, 05:22
|
Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию
Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО, вследствие чего ужесточились условия автострахования. Как говорят специалисты, реформа станет выгодной только для владельцев дорогостоящих моделей и усложнит жизнь хозяевам новых бюджетных авто.
|
17 марта 2017, 02:14
|
Эксперты назвали ТОП-3 самых дорогих китайских моделей в России
Российские эксперты попытались опровергнуть утверждение, что произведенные в КНР транспортные средства являются самыми дешевыми. Так, цена топовой вариации седана Geely Emgrand GT на отечественном авторынке около 1,74 млн рублей. Данная модель оснащена турбомотором и АКПП.
|
17 марта 2017, 09:25
|
Lifan Smily оказался самой доступной китайской моделью в России
Lifan Smily оказался самым доступным китайским хэтчбеком для российских автолюбителей. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», сегодня за эту модель потребуется заплатить от 370 тысячи рублей.
|
20 февраля 2017, 10:20
|
Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году
Компактный кроссовер Hyundai Creta признан экспертами самой продаваемой автоновинкой, появившейся на отечественном рынке в прошлом году. За весь 2016-й в Российской Федерации было реализовано 21 929 экземпляров этой модели.
|
14 февраля 2017, 11:16
|
Lifan X60 признали самым популярным китайским автомобилем в России в 2016 году
|
3 февраля 2017, 12:31