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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq для России

Skoda назвала стоимость нового кроссовера Kodiaq для России

Специалисты чешской компании Skoda заявили, что стоимость нового кроссовера Skoda Kodiaq будет сопоставимой со стоимостью флагманского седана автопроизводителя из Чехии. По мнению экспертов, в этом году в РФ дилеры предложат автолюбителям Kodiaq по цене порядка 1,3 млн рублей.
Габаритный Skoda 

21 марта 2017, 10:21
В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В Сети появилась дизайн-концепция обновленного ВАЗ-2101

В интернете появились первые изображения обновленной «копейки». Параллельно с этим неизвестный дизайнер разместил в Сети видеоролик, где показан легендарный ВАЗ-2101 в таком виде, если бы волжский автогигант не прекращал производство этой модели до наших дней.
Автор дизайн-концепции совместил в «копейке»-2017 

21 марта 2017, 09:16
BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд

BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд

Концерн BMW Group объявил о повышении цен на модельный ряд в России с 31 марта. В среднем цена транспортных средств вырастет на 1,9%.
Стоимость наиболее доступной модели бренда на отечественном рынке – 1 Series – не изменится. Авто будет по-прежнему 

17 марта 2017, 05:22
Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО, вследствие чего ужесточились условия автострахования. Как говорят специалисты, реформа станет выгодной только для владельцев дорогостоящих моделей и усложнит жизнь хозяевам новых бюджетных авто.
Новшества подразумевают, что страховые компании отныне не станут выплачивать деньги 

17 марта 2017, 02:14
Эксперты назвали ТОП-3 самых дорогих китайских моделей в России

Эксперты назвали ТОП-3 самых дорогих китайских моделей в России

Российские эксперты попытались опровергнуть утверждение, что произведенные в КНР транспортные средства являются самыми дешевыми. Так, цена топовой вариации седана Geely Emgrand GT на отечественном авторынке около 1,74 млн рублей. Данная модель оснащена турбомотором и АКПП.
Автоновинка нашего рынка - рамный 

17 марта 2017, 09:25
Lifan Smily оказался самой доступной китайской моделью в России

Lifan Smily оказался самой доступной китайской моделью в России

Lifan Smily оказался самым доступным китайским хэтчбеком для российских автолюбителей. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», сегодня за эту модель потребуется заплатить от 370 тысячи рублей.
Модель оснащена 1,1-литровым двигателем мощностью 88 л.с.. Базовое оснащение включает задний парктроник, фронтальную подушку 

20 февраля 2017, 10:20
Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году

Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году

Компактный кроссовер Hyundai Creta признан экспертами самой продаваемой автоновинкой, появившейся на отечественном рынке в прошлом году. За весь 2016-й в Российской Федерации было реализовано 21 929 экземпляров этой модели.
Как отмечают в «Ассоциации европейского бизнеса», у дилеров этот автомобиль появился 

14 февраля 2017, 11:16
Lifan X60 признали самым популярным китайским автомобилем в России в 2016 году

Lifan X60 признали самым популярным китайским автомобилем в России в 2016 году

По результатам прошлого года наиболее востребованным китайским автомобилем в нашей стране был признан кроссовер Lifan X60. По данным специалистов «Автостата», в РФ было реализовано 7,6 тыс. экземпляров этой модели. В сравнении с показателями 2015-го, спрос на внедорожник снизился на 8,4%.

3 февраля 2017, 12:31
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