BMW с 31 марта повышает в России цены на весь модельный ряд Концерн BMW Group объявил о повышении цен на модельный ряд в России с 31 марта. В среднем цена транспортных средств вырастет на 1,9%.

Стоимость наиболее доступной модели бренда на отечественном рынке – 1 Series – не изменится. Авто будет по-прежнему …