Ученые смогли обосновать факт существования параллельных Вселенных. В подтверждение своей версии они приводят 3 главных фактора.
Вселенная появилась в бесконечности. Это дает экспертам возможность полагать, что из гигантского количества частиц могли возникнуть и прочие Вселенные.
Бесконечный ряд Вселенных могла создать темная материя, из которой появился наш мир порядка 13,8 млрд лет назад. Кроме того, квантовые исходы во Вселенной считаются наиболее быстрорастущей величиной, которая находится в постоянном развитии. В ходе этого развития в бесконечности возникли параллельные миры, заключают специалисты.
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