Независимое агентство «А+» составило рейтинг самых распространенных фамилий в России. Как оказалось, вопреки укоренившемуся штампу список возглавляет вовсе не Иванов, а Смирнов. Иванов - лишь на втором месте.

Третьей в списке оказалась фамилия Кузнецов. В ТОП-10 также попали Попов, Соколов, Лебедев, …