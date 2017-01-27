Как утверждают ученые, говорящая фамилия может заметно повлиять влияние на здоровье и даже судьбу человека. Об исследовании специалистов из Ирландии рассказали европейские научные издания.
В масштабном эксперименте участвовали люди с «говорящими» фамилиями. Ученые отметили, что их значение во многих случаях отражается на самочувствии того или иного человека.
Скажем, люди, носящие фамилию «Фэт» («жир» в переводе с английского) чаще прочих набирали нежелательную массу тела. Впрочем, работа в этом направлении еще не завершена, и ученые надеются установить другие тенденции.
Кстати, некоторое время назад исследователи из Соединенных Штатов провели исследование на тему влияния ранних браков на здоровье. Как выяснилось, люди, вступившие в брак в ранней молодости, склонны к ожирению.
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