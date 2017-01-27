  • Новости
    \/news
    /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/uchenye-ustanovili-vliyanie-familii-na-sudbu-i-samochuvstvie-cheloveka/27012017-1655
6
23
56
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

NASA: В феврале на Землю упадет астероид, который может вызвать цунами

NASA: В феврале на Землю упадет астероид, который может вызвать цунами

Ученые NASA прогнозируют, что в феврале с Землей столкнется гигантский астероид WF9. Регион его предполагаемого падения уже вычислен.
Падение массивного астероида WF9 можно будет лучше всего наблюдать в Англии, полагают специалисты американского космического ведомства. Астероид может вызвать мощное цунами, если 

27 января 2017, 02:53
Российские ученые готовятся добывать на Луне полезные ископаемые

Российские ученые готовятся добывать на Луне полезные ископаемые

Российские ученые вошли в консорциум по добыче полезных ископаемых на Луне. В пресс-службе Томского госуниверситета информируют, что специалисты уже занимаются разработкой аппарата для изучения и добычи лунного грунта.
Отечественные специалисты сделали умозаключение, что экспортировать лунные ископаемые на нашу планету слишком 

27 января 2017, 02:26
Ученые: умственные способности человека напрямую зависят от качества воды

Ученые: умственные способности человека напрямую зависят от качества воды

Высокое качество потребляемой питьевой воды является залогом хорошей работы мозга на протяжении долгих лет. Такой вывод сделали ученые из Соединенных Штатов по итогам продолжительных исследований.
По мнению ученых, существует прямая зависимость между качеством питьевой воды и интеллектуальными способностями. Дело в 

27 января 2017, 12:40
Ученые: Лимит сна влияет на продолжительность жизни людей

Ученые: Лимит сна влияет на продолжительность жизни людей

Лимит сна может серьезно повлиять на продолжительность жизни людей. Об этом заявила группа ученых, представляющих Лондонский имперский колледж и Уорвикский университет.
В процессе экспериментов ученые сопоставили данные о продолжительности ночного отдыха более 10 000 человек. Исследование продолжалось в течение 17 лет.

27 января 2017, 10:48
Американские ученые исследовали сон россиян

Американские ученые исследовали сон россиян

У россиян средняя продолжительность сна составляет около 9 часов 20 минут. Об этом говорится в материалах исследования, подготовленного американскими и австралийскими учеными. В среднем жители РФ ложатся спать в 22:43 и встают в 7:54. Меньше всего спят японцы - всего 

24 января 2017, 04:30
Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Английские ученые открыли несколько эффективных методов борьбы с бессонницей. Итоги масштабного исследования опубликованы на страницах специализированных изданий.
Одним из способов, помогающих уснуть, является просмотр кинокартины с легким сюжетом. Такие ленты дают возможность снять нервное напряжение и расслабиться. Также ученые советуют 

23 января 2017, 11:12
Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Дети с непростым характером, которые не всегда слушали своих родителей, чаще в будущем оказываются успешными людьми. Об этом свидетельствует последнее исследование ученых.
К своим экспериментам специалисты привлекли детей 8-12 лет. Были изучены такие качества, как послушание и совестливость. Анализ проводился 

16 января 2017, 09:41
Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые из Соединенных Штатов разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни для человеческого здоровья. Итоги соответствующего исследования опубликованы в ряде зарубежных научных изданий.
К своим исследованиям ученые привлекли свыше пяти тысяч человек, чья работа не была связана с физической 

10 января 2017, 09:16
Самарцы стали чаще менять имена и фамилии

Самарцы стали чаще менять имена и фамилии

В 2014 году в областной ЗАГС по данному поводу обратились 1837 граждан. В 2013 году заявлений было на 77 меньше. Чаще всего граждане идут на такой шаг, потому что желают носить фамилию родителей - 17%. Ещё 15% берут фамилию супруга. 

15 января 2015, 03:32
В России составили ТОП-10 однофамильцев

В России составили ТОП-10 однофамильцев

Независимое агентство «А+» составило рейтинг самых распространенных фамилий в России. Как оказалось, вопреки укоренившемуся штампу список возглавляет вовсе не Иванов, а Смирнов. Иванов - лишь на втором месте.

Третьей в списке оказалась фамилия Кузнецов. В ТОП-10 также попали Попов, Соколов, Лебедев, 

10 декабря 2014, 12:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна