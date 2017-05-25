Китайские специалисты заявили об обнаружении доказательств существования Ноевого ковчега. Они находятся на горе Арарат.
Ученые осуществили серию исследований на склоне высотой в 13 000 фунтов. Под слоем снега и вулканических образований они нашли части древесины, которая могла быть в Ноевом ковчеге. Эксперты уверены, что эти артефакты вполне могли являться стройматериалом ковчега.
Ширина найденных досок одинаковая - 8 дюймов. Кроме того, на них имеются особые крепления. Неподалеку от места находки располагается ледник, на поверхности которого обнаружены обломки дерева. Некоторые из найденных конструкций имеют длину до 20 метров. Как уверяют исследователи, на одной из них есть несколько балок, лестницы и дверные проемы.
Вместе с тем, большое количество специалистов относятся скептически к факту обнаружения Ноевого ковчега на Арарате. Аналогичные сведения поступали уже много раз. Так или иначе, эта новость вызвала большой ажиотаж, и не только в научной среде.
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