Британские ученые объяснили пользу негативных эмоций для будущего успеха Отрицательные эмоции могут быть полезны человеку в долгосрочной перспективе. Об этом заявили британские ученые из Университета Плимута.

Специалисты осуществили исследование с привлечением 140 добровольцев, которые должны были поиграть в компьютерную игру с вымышленным собеседником, получив от него записку. В послании …