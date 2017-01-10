В китайской провинции Хунань ученые нашли древнюю гробницу возрастом более 1,4 тыс. лет. Артефакт содержит фрески с изображениями двух женщин, информирует агентство «Синьхуа».
По словам исследователя Ло Шенгьянг, обнаруженная усыпальница в длину составляет 14 м, в ширину — 2 м. Археологи нашли ее в деревне близ города Чэньчжоу. Фрески в гробнице — цветные. На них можно различить двух женщин, облаченных в длинные юбки и пальто с большими воротниками, открывающими плечи. Скорее всего, сооружение относится к периоду Южных и Северных Династий в 420–589 годы н.э.
По словам Ло, это наиболее старые фрески в гробницах, которые были найдены в Хунане. Подобное крайне редко можно встретить в этом регионе.
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