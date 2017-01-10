В Китае появился подавляющий ВИЧ на неделю препарат В пекинском госпитале «Ю-Ань» ученые создали препарат, который может подавлять вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) на неделю. Лекарство уже прошло клинические испытания, информирует портал Sina.

Это первый препарат в мире, который способен подавлять ВИЧ на такой большой срок, говорит один из …