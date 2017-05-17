По версии Всемирной организации здравоохранения, Литва находится на первом месте рейтинга самых пьющих стран в мире по итогам 2016 года. Такое заявление сделал в Вильнюсе представитель организации Гауден Галеа.
По статистике ВОЗ, на каждого жителя этой прибалтийской республики в год приходится по 16 литров алкоголя. На второе место эксперты поставили Белоруссию с показателем 15 литров. «Бронза» в списке досталась Латвии с 13 литрами на каждого жителя.
Россия находится на четвертом месте, деля его с соседней Польшей. Показатель в обеих странах - порядка 13 литров на человека. В ВОЗ также констатировали: россияне стали пить на треть меньше, чем в 2009 году. А еще специалисты сказали, что эффективнее всего с алкоголизмом борются в государствах Западной Европы.
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