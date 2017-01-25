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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики

В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики

Именно такое количество состоит на учете в областном наркологическом диспансере. И это только официальные данные, на деле же таких зависимых, скрывающих свои губительные привычки и не обращающихся за помощью, в разы больше, говорят специалисты.
В группе риска сейчас - молодежь. 

24 января 2017, 06:13
Самарским алкоголикам продавали лосьон

Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"

Больше всего изъято в Самаре: 1000 пузырьков лосьона "Хлебный" и 35 бутылочек "Тоника медового". В Чапаевске продавали флаконы под названием "Этиловый спирт - 90%" и "Этиловый спирт - 95%". Арестовано порядка 150 таких пузырьков. Несколько фактов продажи спиртовых настоек выявлено 

9 января 2017, 01:44
Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген

Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген

Группа японских и американских ученых в процессе экспериментов с участием 100 тысяч человек установила, что ген β-Klotho (KLB), имеющийся у 42% людей, контролирует желание употребления спиртного. Детали исследования «алкогольного» гена приводятся на портале PNAS.
В экспериментах задействовали мужчин и женщин 

28 декабря 2016, 09:58
Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости

Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости

Американские ученые определили связь между строгими диетами и склонностью людей к алкоголизму. Она была установлена в результате десятилетних исследований с участием 1300 добровольцев. По словам специалистов, человек, потребляющий менее 900 калорий в день, на 30% быстрее получает алкогольную зависимость.
Ученые 

27 декабря 2016, 12:49
Ученые открыли ген алкоголизма

Ученые открыли ген алкоголизма

Ген KLB отвечает за пристрастие человека к алкоголизму и количество спиртного, которое он может выпить. Ученые утверждают, что стимуляция активности выявленного гена может использоваться для подавления тяги к спиртному.
Открытие сделал коллектив американских ученых из университета Техаса в результате серии 

29 ноября 2016, 06:56
В Самаре закрыли

В Самаре закрыли "Областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией"

Речь идет о центре, расположенном в Самаре на улице Земеца. Ворота закрыты, на звонки никто не отвечает. Ни пациентов, ни сотрудников там больше нет.
Отметим, что раньше это было одно из самых дорогостоящих частных медучреждений. Месяц лечения наркоманов стоил здесь 

5 октября 2016, 05:33
В Саратове задержали поставщиков героина из Самарской области

В Саратове задержали поставщиков героина из Самарской области

По сообщениям региональных средств массовой информации, сотрудники УФСКН по Саратовской области пресекли деятельность поставщиков героина из Самарского региона.
Одной из участниц наркобанды являлась 43-летняя Олеся, которая получала партии героина от жителей Сызрани, поставляла его в Саратов, расфасовывала и сбывала. Далее 
12 февраля 2016, 02:16
В Ленинском районе Самары уменьшилось число наркозависимых людей

В Ленинском районе Самары уменьшилось число наркозависимых людей

Об этом телекомпании ТЕРРА рассказал заместитель прокурора Ленинского района города Самары Юрий Забродин. Для убедительности он привел следующие цифры. По состоянию на  1 января 2015 года число лиц, состоящих на учете в Самарском областном наркологическом диспансере и зарегистрированных на территории 
14 декабря 2015, 09:37
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