Именно столько человек с этим видом зависимости состоят на учете в областном наркологическом диспансере. Всего же у региональных психиатров-наркологов насчитывается 11 264 пациента. Это люди с болезненной тягой к алкоголю, психотропным веществам или страдающие токсикоманией. К слову, последних официально зарегистрировано 65 человек.
Немало в этих рядах и женщин: 1458 представительниц слабой половины человечества алкоголезависимы, 991 принимают наркотики и 8 являются токсикоманами.
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В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики
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24 января 2017, 06:13
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Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"
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9 января 2017, 01:44
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Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген
Группа японских и американских ученых в процессе экспериментов с участием 100 тысяч человек установила, что ген β-Klotho (KLB), имеющийся у 42% людей, контролирует желание употребления спиртного. Детали исследования «алкогольного» гена приводятся на портале PNAS.
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28 декабря 2016, 09:58
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Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости
Американские ученые определили связь между строгими диетами и склонностью людей к алкоголизму. Она была установлена в результате десятилетних исследований с участием 1300 добровольцев. По словам специалистов, человек, потребляющий менее 900 калорий в день, на 30% быстрее получает алкогольную зависимость.
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27 декабря 2016, 12:49
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Ученые открыли ген алкоголизма
Ген KLB отвечает за пристрастие человека к алкоголизму и количество спиртного, которое он может выпить. Ученые утверждают, что стимуляция активности выявленного гена может использоваться для подавления тяги к спиртному.
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29 ноября 2016, 06:56
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В Самаре закрыли "Областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией"
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5 октября 2016, 05:33
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В Саратове задержали поставщиков героина из Самарской области
По сообщениям региональных средств массовой информации, сотрудники УФСКН по Саратовской области пресекли деятельность поставщиков героина из Самарского региона.
Одной из участниц наркобанды являлась 43-летняя Олеся, которая получала партии героина от жителей Сызрани, поставляла его в Саратов, расфасовывала и сбывала. Далее …
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12 февраля 2016, 02:16
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В Ленинском районе Самары уменьшилось число наркозависимых людей
Об этом телекомпании ТЕРРА рассказал заместитель прокурора Ленинского района города Самары Юрий Забродин. Для убедительности он привел следующие цифры. По состоянию на 1 января 2015 года число лиц, состоящих на учете в Самарском областном наркологическом диспансере и зарегистрированных на территории …
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14 декабря 2015, 09:37