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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

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24 марта 2017, 09:35
В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

И это несмотря на то, что последние 3 года в регионе данный показатель упал на 12%. Сейчас на учете стоит более 5 тысяч человек. Медпомощь получают не только больные этим недугом, но и те, с кем они контактировали - в 

22 марта 2017, 04:54
Более 6 тысяч алкоголиков проживают в Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске

Более 6 тысяч алкоголиков проживают в Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске

Именно столько человек с этим видом зависимости состоят на учете в областном наркологическом диспансере. Всего же у региональных психиатров-наркологов насчитывается 11 264 пациента. Это люди с болезненной тягой к алкоголю, психотропным веществам или страдающие токсикоманией. К слову, последних официально зарегистрировано 

25 января 2017, 03:12
В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики

В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики

Именно такое количество состоит на учете в областном наркологическом диспансере. И это только официальные данные, на деле же таких зависимых, скрывающих свои губительные привычки и не обращающихся за помощью, в разы больше, говорят специалисты.
В группе риска сейчас - молодежь. 

24 января 2017, 06:13
В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез

В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез

В Самарской области растет число родителей, которые отказываются делать пробы Манту своим детям. Врачи связывают это с так называемой спокойной статистикой по детской заболеваемости туберкулезом. В нашем регионе число таких диагнозов у малышей меньше, чем в среднем по стране. При 

21 ноября 2016, 05:59
В Самаре закрыли

В Самаре закрыли "Областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией"

Речь идет о центре, расположенном в Самаре на улице Земеца. Ворота закрыты, на звонки никто не отвечает. Ни пациентов, ни сотрудников там больше нет.
Отметим, что раньше это было одно из самых дорогостоящих частных медучреждений. Месяц лечения наркоманов стоил здесь 

5 октября 2016, 05:33
Ученые: В России распространяется один из опаснейших штаммов туберкулеза в мире

Ученые: В России распространяется один из опаснейших штаммов туберкулеза в мире

Один из самых опасных штаммов туберкулеза распространяется в России. К такому выводы пришли ученые из Федерального центра физико-химической медицины, которые провели исследование совместно со специалистами трех НИИ.
Они установили, что в России и еще в 21 стране микробактерии, провоцирующие это 

24 августа 2016, 02:50
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В Саратове задержали поставщиков героина из Самарской области

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12 февраля 2016, 02:16
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В Самаре два пациента туберкулезной больницы задержаны с героином возле колонии

Самарские наркополицейские провели обыски в туберкулезной больнице Чапаевска. Два пациента учреждения были задержаны с наркотиками возле самарской исправительной колонии №19. У мужчин нашли более 26 граммов героина.
 
Один из задержанных – 38-летний неоднократно судимый наркоман с 15-летнем стажем, родом 
23 сентября 2015, 09:52
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