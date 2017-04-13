В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России И это несмотря на то, что последние 3 года в регионе данный показатель упал на 12%. Сейчас на учете стоит более 5 тысяч человек. Медпомощь получают не только больные этим недугом, но и те, с кем они контактировали - в …