Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического медицинского осмотра. По закону такие пациенты должны проверяться на туберкулёз 2 раза в год. Исковые требования об обязании наркозависимых пройти процедуру поданы в интересах жителей губернии, отмечается в сообщении региональной прокуратуры.
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Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации
Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
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12 апреля 2017, 07:18
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В Самаре детей пытались зачислить в школу по поддельным документам
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6 апреля 2017, 11:31
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Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей
С 3 апреля в Тольятти приступил к исполнению своих обязанностей новый прокурор Альберт Москалев. Коллективу его представил руководитель областного надзорного ведомства Константин Букреев.
Альберт Москалев выходец с Дальнего Востока. Родился в 1978, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В конце 1990-х …
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4 апреля 2017, 10:47
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В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок
В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны …
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24 марта 2017, 09:35
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В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России
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22 марта 2017, 04:54
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Более 6 тысяч алкоголиков проживают в Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске
Именно столько человек с этим видом зависимости состоят на учете в областном наркологическом диспансере. Всего же у региональных психиатров-наркологов насчитывается 11 264 пациента. Это люди с болезненной тягой к алкоголю, психотропным веществам или страдающие токсикоманией. К слову, последних официально зарегистрировано …
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25 января 2017, 03:12
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В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики
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24 января 2017, 06:13
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В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез
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21 ноября 2016, 05:59
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В Самаре закрыли "Областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией"
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5 октября 2016, 05:33
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Ученые: В России распространяется один из опаснейших штаммов туберкулеза в мире
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24 августа 2016, 02:50
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В Саратове задержали поставщиков героина из Самарской области
По сообщениям региональных средств массовой информации, сотрудники УФСКН по Саратовской области пресекли деятельность поставщиков героина из Самарского региона.
Одной из участниц наркобанды являлась 43-летняя Олеся, которая получала партии героина от жителей Сызрани, поставляла его в Саратов, расфасовывала и сбывала. Далее …
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12 февраля 2016, 02:16
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В Самаре два пациента туберкулезной больницы задержаны с героином возле колонии
Самарские наркополицейские провели обыски в туберкулезной больнице Чапаевска. Два пациента учреждения были задержаны с наркотиками возле самарской исправительной колонии №19. У мужчин нашли более 26 граммов героина.
Один из задержанных – 38-летний неоднократно судимый наркоман с 15-летнем стажем, родом …
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23 сентября 2015, 09:52