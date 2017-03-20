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«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары

Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.

Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, 
14 марта 2017, 02:24
В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»

В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»

В хакасской тайге начались съемки фильма «Охотник». Это отечественная версия голливудской картины с Леонардо Ди Каприо «Выживший».
Главную роль играет актер Максим Султреков. Съемки осуществляет киностудия «Хакасфильм». По сценарию, охотник пришел в себя после огнестрельного ранения, уже слепой, и страдает 

6 марта 2017, 03:04
Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом

После странной путаницы с конвертами, главный приз Американской киноакадемии достался фильму «Лунный свет», а не «Ла-ла-ленд» - как это всеми ожидалось и даже по ошибке было объявлено.  Многие видят в этой победе политический подтекст, наличие которого на торжественной церемонии подтвердил 

27 февраля 2017, 01:40
Боевик «Великая стена» лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных

Боевик «Великая стена» лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных

Фантастический боевик Чжана Имоу "Великая стена", созданный при участии КНР и Соединенных Штатов, лидирует в прокате РФ и СНГ по результатам выходных с 231,8 млн. рублей. Об этом рассказывают российские информагентства.
Далее по сборам расположился фильм Джеймса Фоули "На пятьдесят 

20 февраля 2017, 10:40
Томские ученые обнаружили плагиат в фильме о мире Гарри Поттера

Томские ученые обнаружили плагиат в фильме о мире Гарри Поттера

Аппаратно-программный комплекс «Антиплагиатор» нового поколения, созданный коллективом томских ученых, нашел подозрительное сходство нового фильма "Фантастические твари и где они обитают" и советского мультфильма "Тайна третьей планеты", появившегося еще в 1981 году. По мнению российских ученых, новая картина о вселенной Гарри 

5 декабря 2016, 02:25
Джоан Роулинг выпустила три последних рассказа о Хогвартсе

Джоан Роулинг выпустила три последних рассказа о Хогвартсе

Известная писательница Джоан Роулинг подготовила три мини-новеллы о темной стороне школы Хогвартс. Новинки будут представлены уже сегодня в цифровом варианте.
Очередные повествования станут доступны на сайте мирового дистрибьютора книг о Гарри Поттере - Pottermore, а также в отдельных интернет-магазинах. Об 

6 сентября 2016, 12:36
Джоан Роулинг назвала дату выхода трех новых книг о Гарри Поттере

Джоан Роулинг назвала дату выхода трех новых книг о Гарри Поттере

Фанаты легендарного цикла произведений о Гарри Поттере получат возможность узнать новые истории о необычной вселенной. Писательница Джоан Роулинг сообщила, что выпустит три рассказа, которые дополнят образы второстепенных персонажей всемирно известной серии.
Как сообщают зарубежные издания, трилогия будет доступна лишь в 

18 августа 2016, 12:13
Продажи новой книги о Гарри Поттере в РФ стартуют 5 августа

Продажи новой книги о Гарри Поттере в РФ стартуют 5 августа

Объявлена дата, когда в книжных магазинах появится новая книга о Гарри Поттере. Представители московских книготорговых фирм сообщили, что новинка поступит в продажу, возможно, уже завтра, 5 августа.

Речь идет о новой пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» (Harry Potter and the 

4 августа 2016, 02:13
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