Основой новой трилогии о знаменитом волшебнике станет пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя». В ней будут сниматься уже известные актеры, работавшие над образами главных героев поттерианы. Их детей сыграют представители нового поколения молодых артистов. Кинокомпания Warner Brothers уже заключила договор на съемку.
Предполагается, что съемочный процесс начнется сразу по окончании последних серий спин-офф «Фантастические твари и где они обитают». Напомним, действия этого фильма происходят за 70 лет до событий, развернувшихся в поттериане.
Добавим, что книга «Гарри Поттер и проклятое дитя» увидела свет в 2016 году. Она вышла при соавторстве Джека Торна и Джоан Роулинг, написавшей все предыдущие книги о юном волшебнике.
|
Героиню фильма «Красавица и чудовище» озвучила певица из Самары
Одна из героинь нового голливудского фильма-мюзикла «Красавица и чудовище» будет говорить и петь «самарским» голосом. Известная оперная певица, обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина, родившаяся в Самаре, приняла участие в озвучке новой диснеевской картины.
Роль главной героини исполнила Эмма Уотсон, …
|
14 марта 2017, 02:24
|
В тайге стартовали съемки российской версии фильма «Выживший»
В хакасской тайге начались съемки фильма «Охотник». Это отечественная версия голливудской картины с Леонардо Ди Каприо «Выживший».
|
6 марта 2017, 03:04
|
Очередная церемония «Оскара» прошла с конфузами и политическим подтекстом
|
27 февраля 2017, 01:40
|
Боевик «Великая стена» лидирует в прокате России и СНГ по итогам выходных
|
20 февраля 2017, 10:40
|
Томские ученые обнаружили плагиат в фильме о мире Гарри Поттера
Аппаратно-программный комплекс «Антиплагиатор» нового поколения, созданный коллективом томских ученых, нашел подозрительное сходство нового фильма "Фантастические твари и где они обитают" и советского мультфильма "Тайна третьей планеты", появившегося еще в 1981 году. По мнению российских ученых, новая картина о вселенной Гарри …
|
5 декабря 2016, 02:25
|
Джоан Роулинг выпустила три последних рассказа о Хогвартсе
Известная писательница Джоан Роулинг подготовила три мини-новеллы о темной стороне школы Хогвартс. Новинки будут представлены уже сегодня в цифровом варианте.
|
6 сентября 2016, 12:36
|
Джоан Роулинг назвала дату выхода трех новых книг о Гарри Поттере
Фанаты легендарного цикла произведений о Гарри Поттере получат возможность узнать новые истории о необычной вселенной. Писательница Джоан Роулинг сообщила, что выпустит три рассказа, которые дополнят образы второстепенных персонажей всемирно известной серии.
|
18 августа 2016, 12:13
|
Продажи новой книги о Гарри Поттере в РФ стартуют 5 августа
|
4 августа 2016, 02:13