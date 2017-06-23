  • Новости
    \/news
    /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
  • Видео
    \/video
    /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
  • О компании
    \/about
    /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_rus/fond-kino-v-2017-godu-profinansiruet-prityazhenie-2-bondarchuka-i-eshche-15-rossiyskih
7
52
16
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 13 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Все в кино: На 39-м ММКФ Россия представит сразу три новых фильма

Все в кино: На 39-м ММКФ Россия представит сразу три новых фильма

22 июня в столице открывается 39-й Московский международный кинофестиваль. Нашу страну представляют сразу три новые ленты.
Зрители смогут увидеть "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Карп отмороженный" Владимира Котта и "Купи меня" Вадима Перельмана. Вместе с тем зрителям предложат специальные подборки 

22 июня 2017, 12:38
Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов

Минкульт в настоящее время работает над законопроектом, предполагающем ограничение количества показов одних и тех же кинофильмов в течение дня. Документ оговаривает лимит, согласно которому одной и той же картине в расписании должно отводиться не более 35% от общего количества сеансов.

8 июня 2017, 10:11
Зомби среди нас: В России снимут фильм по новому роману Сергея Лукьяненко «КваZи»

Зомби среди нас: В России снимут фильм по новому роману Сергея Лукьяненко «КваZи»

Режиссер Александр Войтинский создаст картину о зомби-апокалипсисе по мотивам произведения «КваZи» известного фантаста Сергея Лукьяненко. В экранизации покажут историю ребенка, которого усыновляет квази — человек, восставший из мертвых и сохранивший разум.
События происходят в постапокалиптической Москве. Бюджет фильма, по словам 

5 июня 2017, 12:17
Появился список потенциальных жертв нового сезона «Игры престолов»

Появился список потенциальных жертв нового сезона «Игры престолов»

Фанаты легендарной киносаги делают ставки на то, какие основные персонажи погибнут в новом сезоне сериала. По словам авторов, он будет предпоследним, а значит, говорят зрители, можно ожидать море крови.
Знатоки стараются угадать, кто из персонажей умрет первым. Они представили список 

31 мая 2017, 02:19
Стоп, снято: Фонд кино взыскивает с продюсеров деньги за неудачные фильмы

Стоп, снято: Фонд кино взыскивает с продюсеров деньги за неудачные фильмы

Российские продюсеры испытывают трудности с возвратом субсидий на выпуск кинофильмов. Как сообщает «Коммерсантъ», в числе должников Фонда кино фигурирует производитель боевика "Ночные стражи" с Леонидом Ярмольником, который при бюджете около 230 млн руб. собрал в прокате лишь 32 млн руб.. 

3 мая 2017, 12:17
«Притяжение» стало новым лидером российского проката

«Притяжение» стало новым лидером российского проката

Результатом первых дней проката широко разрекламированной российской картины режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» стали сборы в размере 400 миллионов рублей. Таким образом ленту признали новым лидером отечественного проката, ее показали в 1314 кинотеатрах страны.
Старт "Притяжения" попал в рейтинг наиболее кассовых 

30 января 2017, 03:13
Новая картина Бондарчука «Притяжение» окупилась еще до выхода в прокат

Новая картина Бондарчука «Притяжение» окупилась еще до выхода в прокат

Новый фильм отечественного режиссера Федора Бондарчука под названием «Притяжение» окупился еще до появления на больших экранах. Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на продюсера Дмитрия Рудковского.
Дело в том, что прокат картины был продан в другие страны. Так, о 

1 ноября 2016, 02:26
Федор Бондарчук выступил продюсером цикла фильмов o cпopтe

Федор Бондарчук выступил продюсером цикла фильмов o cпopтe

Состоялся первый день съемок цикла фильмов о спорте, продюсированием которых заниматеся Федор Бондарчук. Проект состоит из десяти серий продолжительностью 90 минут каждая.

Из серии картин россияне смогут узнать истории легендарных спортсменов, посвятивших любимому делу всю жизнь. Сообщается, что цикл будет художественным. В нем 

18 июля 2016, 03:50
Федор Бондарчук подаст в суд на Госкино Украины из-за копии «Духless 2»

Федор Бондарчук подаст в суд на Госкино Украины из-за копии «Духless 2»

Создатели картины, в их числе и Федор Бондарчук, намерены подать иск на Госкино Украины за то, что за несколько дней до премьеры пиратская копия картины оказалась в Сети.
По словам Бондарчука, понять, что копия была именно украинской несложно, так как 
30 апреля 2015, 07:57
Фонд кино назвал 28 фильмов, на которые выделит 1,5 млрд руб

Фонд кино назвал 28 фильмов, на которые выделит 1,5 млрд руб

Вчера экспертный совет Фонда кино отобрал 28 проектов крупнейших кинокомпаний, которые в этом году должны получить бюджетные деньги через этот фонд, сообщают "Ведомости". В отборе участвовали фильмы 13 продюсерских компаний, так называемых лидеров индустрии. Фонд безвозмездно выделит на производство картин 1,5 

15 августа 2013, 12:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна