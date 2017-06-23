Состоялся первый день съемок цикла фильмов о спорте, продюсированием которых заниматеся Федор Бондарчук. Проект состоит из десяти серий продолжительностью 90 минут каждая.

Из серии картин россияне смогут узнать истории легендарных спортсменов, посвятивших любимому делу всю жизнь. Сообщается, что цикл будет художественным. В нем …