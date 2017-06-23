В Фонде кино решили, каким именно отечественным фильмам выделят государственные средства. Информация об этом появилась на сайте организации.
В общей сложности 16 проектов получат финансовую поддержку. При этом лишь шесть из них — безвозвратную.
На условиях полной возвратности деньги получат две ленты. Это «Три богатыря и принцесса Египта» и «Он Дракон 2». Остальным, скажем картине «Супербобровы. Возвращение домой», «Союз Спасения» и «Мифы о Москве», средства предоставят по смешанной схеме.
Безвозвратную поддержку, в частности, получат фильмы «Конек-Горбунок», «О чем говорят мужчины 3» и «Урфин Джюс». Фонд также намерен профинансировать такие проекты, как «Притяжение 2» Федора Бондарчука, «Тренер» Данилы Козловского и «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили. А еще упоминается 6-я и 7-я части франшизы «Елки».
Как ранее сообщалось, Бондарчук снимет две картины, на которые продюсеры попросили у Фонда кино средства. Второй лентой будут «Венские каникулы» по сценарию, написанному около 25 лет назад Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским.
|
Все в кино: На 39-м ММКФ Россия представит сразу три новых фильма
22 июня в столице открывается 39-й Московский международный кинофестиваль. Нашу страну представляют сразу три новые ленты.
|
22 июня 2017, 12:38
|
Лимит на кино: Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов
|
8 июня 2017, 10:11
|
Зомби среди нас: В России снимут фильм по новому роману Сергея Лукьяненко «КваZи»
Режиссер Александр Войтинский создаст картину о зомби-апокалипсисе по мотивам произведения «КваZи» известного фантаста Сергея Лукьяненко. В экранизации покажут историю ребенка, которого усыновляет квази — человек, восставший из мертвых и сохранивший разум.
|
5 июня 2017, 12:17
|
Появился список потенциальных жертв нового сезона «Игры престолов»
|
31 мая 2017, 02:19
|
Стоп, снято: Фонд кино взыскивает с продюсеров деньги за неудачные фильмы
|
3 мая 2017, 12:17
|
«Притяжение» стало новым лидером российского проката
Результатом первых дней проката широко разрекламированной российской картины режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» стали сборы в размере 400 миллионов рублей. Таким образом ленту признали новым лидером отечественного проката, ее показали в 1314 кинотеатрах страны.
|
30 января 2017, 03:13
|
Новая картина Бондарчука «Притяжение» окупилась еще до выхода в прокат
|
1 ноября 2016, 02:26
|
Федор Бондарчук выступил продюсером цикла фильмов o cпopтe
Состоялся первый день съемок цикла фильмов о спорте, продюсированием которых заниматеся Федор Бондарчук. Проект состоит из десяти серий продолжительностью 90 минут каждая.
Из серии картин россияне смогут узнать истории легендарных спортсменов, посвятивших любимому делу всю жизнь. Сообщается, что цикл будет художественным. В нем …
|
18 июля 2016, 03:50
|
Федор Бондарчук подаст в суд на Госкино Украины из-за копии «Духless 2»
|
30 апреля 2015, 07:57
|
Фонд кино назвал 28 фильмов, на которые выделит 1,5 млрд руб
Вчера экспертный совет Фонда кино отобрал 28 проектов крупнейших кинокомпаний, которые в этом году должны получить бюджетные деньги через этот фонд, сообщают "Ведомости". В отборе участвовали фильмы 13 продюсерских компаний, так называемых лидеров индустрии. Фонд безвозмездно выделит на производство картин 1,5 …
|
15 августа 2013, 12:31