В жилом микрорайоне Волгарь Куйбышевского района построят новую дорогу по улице Осетинской. Такой решение было принято на публичных слушаниях с участием местных жителей. Трасса пройдет от примыкания Осетинской в Волгаре до выхода на улицу Народную. По информации мэрии Самары, мнений, альтернативных предложений и замечаний по данному вопросу от горожан так и не поступило. Проекты планировки территории и межевания для размещения дороги рекомендовано утвердить. Когда будет разыгран конкурс на строительство и во сколько обойдётся будущая дорога, пока не сообщается. Скорее всего, это будет цифра на уровне 150-200 млн рублей. Например, осенью прошлого года на строительство автомобильных трасс по улицам Казачьей и Солженицына было выделено более 175 млн рублей. Основным подрядчиком строительства микрорайона Волгарь выступала группа Амонд, которую связывают с известным самарским бизнесменом Ростиславом Хугаевым.
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