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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.

Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская 

25 мая 2018, 05:48
Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

В Самаре завершается ремонт проспекта Карла Маркса. Асфальтовое покрытие приводится в порядок большими «картами» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 24 мая прошла приемка участка магистрали от улицы Гагарина до Третьего проезда.

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24 мая 2018, 10:44
Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

В Самаре в рабочем режиме открыто движение по новому путепроводу, построенному на пересечении 
24 мая 2018, 01:05
Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение 
23 мая 2018, 03:34
Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции в Самаре будет ходить постоянный автобус

Администрация Самары ищет подрядчика на обслуживание автобусного маршрута №80. Он пролегает между микрорайоном «Волгарь» и площадью Революции. Автобус на этом направлении начал курсировать еще в апреле в тестовом режиме. Чуть позже было принято сделать его постоянным и присвоить отдельный номер.

Судя 

15 мая 2018, 09:33
Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

Стало известно решение по автобусу Волгарь – пл. Революции в Самаре

В Самаре стало известно решение мэрии по автобусному маршруту микрорайон Волгарь – площадь Революции. Он включен в реестр муниципальных автобусных маршрутов под номером 80. Один автобус малой вместимости будет курсировать по схеме: Осетинская - Казачья – Шоссейная – Главная – 

4 мая 2018, 01:06
Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

В Самаре назначены публичные слушания по вопросу строительства новой дороги в Куйбышевском районе. Ее собираются построить от примыкания улицы Осетинской в микрорайоне «Волгарь» с выходом на улицу Народную. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания пройдут в период 

3 мая 2018, 05:24
Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.

Судя по расписанию, автобус будет 

3 апреля 2018, 08:49
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