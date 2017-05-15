Накануне в ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда одного из домов по улице Мира Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, сообщил, что кто-то, кого он якобы не знал, нанес его родному брату ножевые ранения.
Патрульные незамедлительно проследовали в квартиру, где случился инцидент. В жилище они обнаружили окровавленного мужчину. Сотрудники вневедомственной охраны оказали ему первую помощь, вызвали скорую и сообщили о случившемся в райотдел полиции.
Уже теряя сознание 34-летний пострадавший успел рассказать, что употреблял спиртное вместе с братом. Вовремя внезапно возникшей ссоры родственник нанес ему ранения. В дальнейшем потерпевший скончался.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали его прибывшей оперативно-следственной группе.
Следственным комитетом по Самарской области в отношении задержанного нигде не работающего ранее не судимого 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
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