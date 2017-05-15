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Бункер S

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По горячим следам в Автограде полицейские распутали коварно организованное разбойное нападение. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отдел полиции №24 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что злоумышленники причинили 

15 мая 2017, 09:22
Рабочему оторвало ногу при столкновении «Приоры» с трактором в Тольятти

Рабочему оторвало ногу при столкновении «Приоры» с трактором в Тольятти

В Автограде в дорожно-транспортном происшествии с участием «Приоры» и трактора рабочему оторвало ногу, рассказывают региональные СМИ. Как сообщается, водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением.
В результате его автомобиль сбил дорожного рабочего, убирающего мусор. Через мгновение машина врезалась 

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В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В Шенталинском районе пьяная женщина зарезала деверя на глазах его брата

В начале мая в полицию поступило сообщение, что в одном из домов села Тимяшево Шенталинского района обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. На место выехали представители ОВД и следственного комитета, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
Оперативники выяснили, что 

14 мая 2017, 11:46
Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии довольно опасного времяпровождения подростков.  На одной из заброшенных строек Комсомольского района автор заметил двух детей (по всей видимости, мальчика и девочку), которые делали экстремальные фотки на краю крыши недостроенного дома.
 
«Родители 
12 мая 2017, 11:50
В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе

В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе "7 слонов"

Вчера, 10 мая, в Кировском районном суде рассмотрено ходатайство полиции об аресте 26-летнего гражданина Таджикистана, некоего Каримова, которого подозревают в нападении на сверстника Юсупа Холова.
По предварительной версии следователей, в ночь на 9 мая в кафе "7 слонов" на улице 

11 мая 2017, 10:59
В Самаре посетители бара на Победе устроили поножовщину

В Самаре посетители бара на Победе устроили поножовщину

Накануне в полицию Самары поступило сообщение о госпитализации в больницу 25-летнего молодого человека с ножевым ранением.
Выяснилось, что парень отдыхал в одном из баров на улице Победы, там у него случился конфликт с другим посетителем. Мужчины отправились «побазарить» на улицу. 

11 мая 2017, 04:53
Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

В одну из больниц Самары доставили мужчину 35 лет с колото-резаной раной. Врачи сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что пострадавшего к ним доставили от подъезда одного из домов по Зубчаниновском шоссе.

Потерпевший поведал полицейским, что во время одиночного 
4 мая 2017, 11:02
Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.

По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. 

28 апреля 2017, 12:56
Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В 

26 апреля 2017, 10:27
В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.
 
Личность мужчины пока не установлена. Однако 

20 апреля 2017, 11:20
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