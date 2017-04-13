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В Самаре схвачен украинский шпион
Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.
Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения …
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13 апреля 2017, 12:20
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Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта
В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
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12 апреля 2017, 09:57
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Военные и ОМОН проверяют самарское метро
Наряды полиции, которые дежурят в подземке, усилены военнослужащими, сотрудниками нацгвардии и ОМОНА.
Об этом губернатору Николаю Меркушкину на заседании областной антитеррористической комиссии сообщили представители силовых ведомств. Вопрос безопасности на транспорте стал особенно актуальным после взрыва в питерском метро, который унёс жизни …
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11 апреля 2017, 11:42
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Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области
Всего планируется оформить ОСАГО для 1197 единиц транспорта. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте госзакупок.
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11 апреля 2017, 11:33
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В Самаре в клумбе на проспекте Кирова нашли гранату
Вчера, 15 апреля, в Кировском районе Самары сотрудники проводили спецоперацию. В одной из цветочных клумб на проспекте Кирова была обнаружена граната, передает портал 63.ru.
На случай негативного развития событий сотрудники ОВД вызвали карету скорой помощи К счастью, …
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16 апреля 2016, 02:58
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В Самаре 47-летнюю женщину задержали с гранатами
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25 декабря 2015, 03:39
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Возле буровой установки под Самарой нашли установленные на растяжку гранаты
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2 октября 2014, 05:41
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Похожие на гранаты предметы найдены в лесу в Самарской области
Сегодня, 1 октября, около полудня в полицию поступило сообщение об обнаружении боеприпасов в лесу в Богатовском районе. Предметы, похожие на ручные гранаты без запалов, нашел 31-летний местный житель.
Полицейские оцепили территорию и накрыли боеприпасы специальным средством для локализации возможного взрыва. Впрочем, …
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1 октября 2014, 01:15