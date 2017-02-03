В Похвистневском районе Самарской области в четверг, 2 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На 138-м километре дороги Самара - Бугуруслан столкнулись две иномарки: «Шевроле Круз» и Nissan X-Trail.
По предварительной версии, 29-летний водитель «Шевроле» при обгоне выехал на встречку. После удара японский паркетник врезался в барьерное ограждение и перевернулся на крышу. В ДТП пострадали люди, находившиеся в салоне машины: 34-летний водитель и две пассажирки 57 и 42 лет. Их доставили в больницу. Проводится проверка.
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