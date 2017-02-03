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Бункер S

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Материалы по теме:

В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В группе «Самара онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказали про ДТП, которое случилось сегодня в Кинеле. Молодая девушка пошла расплачиваться за бензин на заправке «Роснефти» и, к сожалению, забыла о существовании ручного тормоза. Результат - новехонький кроссовер впечатался в стенку АЗС. 
2 февраля 2017, 05:21
В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В Самаре расплавился киоск с шаурмой, есть фото

В ночь на 2 февраля пожарные получили сообщение о возгорании в Октябрьском районе. На улице Скляренко загорелся киоск с шаурмой. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:31. К месту ЧП направили 4 пожарные машины. В тушении приняли участие 
2 февраля 2017, 04:03
Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

Фура перекрыла дорогу в Самару после ДТП, есть фото

В социальных сетях появилась информация о нескольких ДТП под Самарой. Очевидцы опубликовали фотографии. Одна из аварий, по предварительной информации, произошла на трассе М-5 между Тольятти и Самарой. В направлении областного центра столкнулись три автомобиля и фура.

«Фура перегородила всю 
2 февраля 2017, 02:32
В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В Самаре трамвай придавил кроссовер на Московском шоссе, есть фото

В среду, 1 февраля на Московском шоссе в районе Самарского университета произошло ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай прижал к столбу кроссовер «Фольксваген Тигуан». Фото с места происшествия появилось в соцсети. По словам очевидцев, иномарка столкнулась с вагоном, следовавшим в 
2 февраля 2017, 10:39
При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

При столкновении двух машин на трассе под Пензой погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись 1 февраля в Пензенской области. Итогом трагедии на трассе стала гибель четырех человек, сообщают российские информагентства со ссылкой на правоохранителей.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 20-м километре автодороги Пенза-Шемышейка-Лопатино. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris 

1 февраля 2017, 05:19
Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Жители Тольятти и Новокуйбышевска сообщают в социальных сетях о густом смоге или тумане. Очевидцы опубликовали фотографии.

«С раннего утра в городе в районе Строителей ужасный смог, летит дым, вонь, как будто горит резина, того, что через дорогу, периодически вообще 
1 февраля 2017, 12:20
Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

В среду, 11 января, в Самарской области на территории Хворостянского района произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина «ГАЗ-325642» ушла в кювет и опрокинулась на 29 километре дороги, ведущей из села Осинки в село Приволжье. Это случилось примерно в 

12 января 2017, 12:34
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
11 января 2017, 03:22
Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

В среду, 29 декабря, в Кинельском районе в результате ДТП ушел в кювет минивэн Fiat Doblo. Иномарка столкнулась с вазовской «десяткой». В больницу отправили четырех человек.

Столкновение произошло в 9:50 на 43-м километре дороги «Подъезд к городу Оренбург от трассы М-5».

«Десяткой» 

29 декабря 2016, 01:55
В Самаре от гололеда пострадали 35 человек

В Самаре от гололеда пострадали 35 человек

С 28 по 30 ноября сразу 35 самарцев стали жертвами гололеда. Самому младшему из пострадавших всего 4 месяца - ребенок выпал из рук мамы, потерявшей равновесие на скользкой дороге. Самому старшему - 89 лет, сообщили медики. Как уже рассказывала «ТЕРРА», 

2 декабря 2016, 11:52
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