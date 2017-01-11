5
56
29
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 12 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней

В новогодние праздники в Самарской области, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подобные ЧП случались каждый день, а иногда по несколько раз в сутки. Почти все конфликты произошли на бытовой почве 
9 января 2017, 01:34
В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Сызрани в результате запуска пиротехники прямо в новогоднюю ночь пострадали двое детей. 5-летней девочке осколок петарды ранил глаз. Другая малышка, на год ее младше, получила повреждение бедра. На месте обеим сызранкам врачи скорой оказали медицинскую помощь.

Напомним, в 
9 января 2017, 01:10
В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат

В Самарской области в связи с новогодними праздниками досрочно произведут часть социальных выплат, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.

С 26 декабря по 30 декабря перечисляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 28 декабря переведены ежемесячные доплаты к январским 

29 декабря 2016, 04:52
Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

В среду, 29 декабря, в Кинельском районе в результате ДТП ушел в кювет минивэн Fiat Doblo. Иномарка столкнулась с вазовской «десяткой». В больницу отправили четырех человек.

Столкновение произошло в 9:50 на 43-м километре дороги «Подъезд к городу Оренбург от трассы М-5».

«Десяткой» 

29 декабря 2016, 01:55
На площади Куйбышева строят ледовый городок

На площади Куйбышева строят ледовый городок

Его обнесут импровизированной крепостной стеной. Внутри установят двухметрового Деда Мороза и Снегурочку. Рядом скульптурную символику Самары: ладью, ракету, крепость Шипка, монумент "Крылья" и макет строящегося стадиона "Самара -Арена".
Все конструкции обязательно проливаются водой. Так они соединяются крепче. Поэтому их обламывание 

21 декабря 2016, 05:47
В Самаре завершается работа по праздничному украшению города

В Самаре завершается работа по праздничному украшению города

До нового года осталось 10 дней. В Самаре завершается работа по праздничному украшению города. В этот раз на улицах будет гораздо больше праздничной иллюминации.
Уже установили 9 световых фонтанов, больше 2-х тысяч светодинамических композиций, консолей и подвесов. И на фасадах 

21 декабря 2016, 05:34
В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой

В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой

В центре Самары в четверг, 8 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Полицейский на служебной машине ВАЗ-2131 "Нива" столкнулся с иномаркой «Фольксваген» на пересечении Комсомольской и улицы Куйбышева около 20 часов вечера.

Автомобиль полиции следовал по Комсомольской. Предположительно, при повороте 

9 декабря 2016, 12:16
Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

2 декабря «скорая» выезжала на вызов к одному из домов в Сиреневом переулке. Здесь помощь медиков потребовалась 48-летнему мужчине. По предварительной информации, самарец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, свалился вниз с лестницы 3 этажа в подъезде.
Медики диагностировали у 48-летнего 

4 декабря 2016, 03:58
В Самаре от гололеда пострадали 35 человек

В Самаре от гололеда пострадали 35 человек

С 28 по 30 ноября сразу 35 самарцев стали жертвами гололеда. Самому младшему из пострадавших всего 4 месяца - ребенок выпал из рук мамы, потерявшей равновесие на скользкой дороге. Самому старшему - 89 лет, сообщили медики. Как уже рассказывала «ТЕРРА», 

2 декабря 2016, 11:52
В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани случился очередной наезд на пешехода. Как пишет «Маленькая Сызрань», 18 июня примерно в 6 часов вечера на улице Рабочей в районе спуска к мосту через реку Крымза 62-летний мужчина на ВАЗ-2107 сбил женщину такого же возраста, которая переходила 

20 ноября 2016, 03:35
В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.

Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
14 ноября 2016, 11:05
Под Самарой автоледи на «Калине» попала в ДТП, пострадали три человека

Под Самарой автоледи на «Калине» попала в ДТП, пострадали три человека

Две женщины и ребенок пострадали в Самарской области в результате ДТП в воскресенье, 13 ноября. В 16 часов 15 минут в Алексеевском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль Lada Kalina. Это случилось на 107 километре автомобильной дороги «Подъезд к 
14 ноября 2016, 03:04
В США мужчина в костюме Фредди Крюгера ранил пять человек в Хэллоуин

В США мужчина в костюме Фредди Крюгера ранил пять человек в Хэллоуин

Американские средства массовой информации сообщили о перестрелке, которая произошла в Техасе во время празднования Хэллоуина. Неизвестный в костюме героя ужастиков Фредди Крюгера расстрелял людей в Сан-Антонио. Ранено пятеро человек, передали американские каналы со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 
31 октября 2016, 03:28
В Самаре пройдут пикеты против новогодних петард и салютов

В Самаре пройдут пикеты против новогодних петард и салютов

2 декабря в Самаре члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» проведут серию пикетов против торговли контрафактной пиротехникой.

В преддверии приближающихся новогодних праздников молодогвардейцы хотят напомнить несознательным горожанам, что покупка «паленой» пиротехники может привести к несчастным случаям.

Всего 
1 декабря 2015, 11:50
В Самарской области от взрывов петард пострадал 21 человек

В Самарской области от взрывов петард пострадал 21 человек

Новогодние праздники оказались омрачены для 461 жителя области – именно столько человек обратились в приемное отделение больницы им. Т. И. Ерошевского по поводу травмы глаз.
 
21 пострадавший был сразу госпитализирован, причем 7 человек оказались на больничной койке прямо в 

9 января 2014, 05:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна