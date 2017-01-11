В среду, 29 декабря, в Кинельском районе в результате ДТП ушел в кювет минивэн Fiat Doblo. Иномарка столкнулась с вазовской «десяткой». В больницу отправили четырех человек.

Столкновение произошло в 9:50 на 43-м километре дороги «Подъезд к городу Оренбург от трассы М-5».

«Десяткой» …