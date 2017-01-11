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Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней
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9 января 2017, 01:34
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В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января
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9 января 2017, 01:10
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В Самаре из-за праздников сместился график соцвыплат
В Самарской области в связи с новогодними праздниками досрочно произведут часть социальных выплат, сообщает региональное министерство социально-демографической и семейной политики.
С 26 декабря по 30 декабря перечисляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 28 декабря переведены ежемесячные доплаты к январским …
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29 декабря 2016, 04:52
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Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие
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29 декабря 2016, 01:55
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На площади Куйбышева строят ледовый городок
Его обнесут импровизированной крепостной стеной. Внутри установят двухметрового Деда Мороза и Снегурочку. Рядом скульптурную символику Самары: ладью, ракету, крепость Шипка, монумент "Крылья" и макет строящегося стадиона "Самара -Арена".
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21 декабря 2016, 05:47
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В Самаре завершается работа по праздничному украшению города
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21 декабря 2016, 05:34
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В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой
В центре Самары в четверг, 8 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Полицейский на служебной машине ВАЗ-2131 "Нива" столкнулся с иномаркой «Фольксваген» на пересечении Комсомольской и улицы Куйбышева около 20 часов вечера.
Автомобиль полиции следовал по Комсомольской. Предположительно, при повороте …
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9 декабря 2016, 12:16
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Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа
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4 декабря 2016, 03:58
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В Самаре от гололеда пострадали 35 человек
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2 декабря 2016, 11:52
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В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»
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20 ноября 2016, 03:35
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В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой
В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.
Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. …
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14 ноября 2016, 11:05
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Под Самарой автоледи на «Калине» попала в ДТП, пострадали три человека
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14 ноября 2016, 03:04
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В США мужчина в костюме Фредди Крюгера ранил пять человек в Хэллоуин
Американские средства массовой информации сообщили о перестрелке, которая произошла в Техасе во время празднования Хэллоуина. Неизвестный в костюме героя ужастиков Фредди Крюгера расстрелял людей в Сан-Антонио. Ранено пятеро человек, передали американские каналы со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел …
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31 октября 2016, 03:28
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В Самаре пройдут пикеты против новогодних петард и салютов
2 декабря в Самаре члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» проведут серию пикетов против торговли контрафактной пиротехникой.
В преддверии приближающихся новогодних праздников молодогвардейцы хотят напомнить несознательным горожанам, что покупка «паленой» пиротехники может привести к несчастным случаям.
Всего …
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1 декабря 2015, 11:50
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В Самарской области от взрывов петард пострадал 21 человек
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9 января 2014, 05:22