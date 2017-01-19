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Бункер S

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Работников организации 

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Цех силовики 

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В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой

В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой

В центре Самары в четверг, 8 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Полицейский на служебной машине ВАЗ-2131 "Нива" столкнулся с иномаркой «Фольксваген» на пересечении Комсомольской и улицы Куйбышева около 20 часов вечера.

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Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

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Фото: onf63.livejournal.com.
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3 марта 2014, 11:17
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