Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным в юридической практике.
Ледяной городок был сооружен возле Дворца культуры металлургов. По версии правоохранителей, травмы с конца декабря по начало января получили свыше 40 горожан, в частности несовершеннолетние.
Дело заведено по статье российского Уголовного кодекса «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В процессе следствия определяется степень тяжести вреда здоровью граждан, а также проводятся допросы и анализируются соответствующие документы.
Как сообщается, пострадавшие получили переломы, ушибы и сотрясения головного мозга. Одна из ледяных горок уже закрыта.
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