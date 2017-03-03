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«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva

C 1 марта GM-АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Chevrolet Niva. Почти на 2000 рублей. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте совместного предприятия. Цены на «Шеви Нивы» теперь составляют от 585 тысяч 990 рублей за модель Chevrolet Niva L, до 

1 марта 2017, 01:34
В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018

В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018

«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, 

28 февраля 2017, 05:15
Самара – самый дорожающий город России

Самара – самый дорожающий город России

Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, 

17 февраля 2017, 03:50
В компании Hyundai назвали российские цены на все версии нового поколения Solaris

В компании Hyundai назвали российские цены на все версии нового поколения Solaris

Специалисты компании Hyundai озвучили стоимость обновленного Solaris, выпуск которого начался в Санкт-Петербурге. Наиболее доступная модификация с 1,4-литровым двигателем обойдется в 599 тыс. рублей.
В стандартную версию входят 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, электронная система стабилизации и антипробуксовочная система, 

17 февраля 2017, 09:58
В России уже 24 производителя автомобилей повысили цены с начала 2017 года

В России уже 24 производителя автомобилей повысили цены с начала 2017 года

24 мировые компании в этом году увеличили стоимость своих транспортных средств в России. Это установили эксперты «Автостата» в ходе своего исследования.
В перечне, в частности, оказались следующие бренды и модели. Mercedes-Benz увеличил цены на GLA до 3%. Семь моделей от 

16 февраля 2017, 02:30
ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

Федеральная антимонополь­ная служба России направи­ла жалобу на решение арбитража по делу о нарушениях, допущенных Главным управлением торгов по Самарской области при за­ключении трех контрактов. Речь о закупках для регионального министерства строительства на общую сумму свыше миллиарда рублей. Предметом спора стали 

9 февраля 2017, 04:32
В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены 
2 февраля 2017, 12:20
ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в  точках общественного питания российских аэропортов.  В последний раз подобные меры принимались ФАС  четыре года назад.
На существующую проблему высоких цен в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, обратил внимание один из сенаторов 

18 января 2017, 05:39
В Самаре возбудили дело о сговоре по завышению цен на гречку

В Самаре возбудили дело о сговоре по завышению цен на гречку

Крупных ретейлеров заподозрили в ценовом сговоре. В антимонопольной службе обратили внимание, что в декабре – январе оптовики снизили цену на гречку на 8,9 процента. В торговых сетях стоимость крупы, напротив, выросла более чем на 15%, передает портал "Волга-Ньюс". 
5 февраля 2015, 03:22
Компанию Apple обвинили в завышении цен на электронные книги

Компанию Apple обвинили в завышении цен на электронные книги

Компания Apple и пять американских издательств признаны виновными в картельном сговоре. Такое решение принял суд Южного округа Нью-Йорка. Позднее состоится еще одно заседание, в рамках которого будет определена сумма ущерба, сообщает "Эксперт".

Как сообщает агентство Bloomberg, власти страны подозревают, что Apple, 

12 июля 2013, 11:23
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