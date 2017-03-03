УФАС Самарской области выявило картельный сговор на строительном рынке региона. Фигурантами дела стали компании: «ПСК «Волга», «Автодоринжиниринг», «Строймонтажкомплект» и «Автодорстрой». В течение двух последних лет указанные фирмы выиграли тендеры на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом снижение начальной стоимости контрактов было незначительным - всего 8 миллионов. Не исключено, что компании только создавали видимость конкуренции: в ряде случаев они выходили на электронную торговую площадку с одного IP-адреса. Сейчас ФАС проводит внеплановые проверки в офисах организаций.
Напомим, ранее в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак рассказал о том, что его ведомство выявило картельный сговор на рынке медицинских услуг. Возбуждено административное дело в отношении компании «Современные медицинские технологии». Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту оборудования в 22 больницах региона, которые инициировал областной Минздрав, были проведены с нарушением. Ответственным лицам грозит штраф до 50% от суммы сделки, а также лишение свободы на срок до 6 лет по статье «Ограничение конкуренции».
«ТЕРРА» следит за развитием событий.
|
GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva
|
1 марта 2017, 01:34
|
В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018
«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, …
|
28 февраля 2017, 05:15
|
Самара – самый дорожающий город России
Самара и Тольятти вошли в тройку наиболее дорожающих городов России, говорится в совместном исследовании РБК и Авито. Специалисты выяснили, насколько изменилась стоимость непродовольственных товаров и услуг для жителей 26 крупнейших мегаполисов страны в третьем квартале 2016 года. Проанализированы миллионы объявлений более, …
|
17 февраля 2017, 03:50
|
В компании Hyundai назвали российские цены на все версии нового поколения Solaris
Специалисты компании Hyundai озвучили стоимость обновленного Solaris, выпуск которого начался в Санкт-Петербурге. Наиболее доступная модификация с 1,4-литровым двигателем обойдется в 599 тыс. рублей.
|
17 февраля 2017, 09:58
|
В России уже 24 производителя автомобилей повысили цены с начала 2017 года
|
16 февраля 2017, 02:30
|
ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре
Федеральная антимонопольная служба России направила жалобу на решение арбитража по делу о нарушениях, допущенных Главным управлением торгов по Самарской области при заключении трех контрактов. Речь о закупках для регионального министерства строительства на общую сумму свыше миллиарда рублей. Предметом спора стали …
|
9 февраля 2017, 04:32
|
В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями
Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены …
|
2 февраля 2017, 12:20
|
ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России
Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в точках общественного питания российских аэропортов. В последний раз подобные меры принимались ФАС четыре года назад.
|
18 января 2017, 05:39
|
В Самаре возбудили дело о сговоре по завышению цен на гречку
Крупных ретейлеров заподозрили в ценовом сговоре. В антимонопольной службе обратили внимание, что в декабре – январе оптовики снизили цену на гречку на 8,9 процента. В торговых сетях стоимость крупы, напротив, выросла более чем на 15%, передает портал "Волга-Ньюс".
|
5 февраля 2015, 03:22
|
Компанию Apple обвинили в завышении цен на электронные книги
Компания Apple и пять американских издательств признаны виновными в картельном сговоре. Такое решение принял суд Южного округа Нью-Йорка. Позднее состоится еще одно заседание, в рамках которого будет определена сумма ущерба, сообщает "Эксперт".
Как сообщает агентство Bloomberg, власти страны подозревают, что Apple, …
|
12 июля 2013, 11:23