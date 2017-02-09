Федеральная антимонопольная служба России направила жалобу на решение арбитража по делу о нарушениях, допущенных Главным управлением торгов по Самарской области при заключении трех контрактов. Речь о закупках для регионального министерства строительства на общую сумму свыше миллиарда рублей. Предметом спора стали тендеры на продолжение строительства метро в Самаре, создание инфраструктры для технопарка в Тольятти и ледового комплекса на улице Советской Армии в столице губернии. После проверки контрактов на предмет наличия конфликта интересов, надзорное ведомство указало на неустановленные надлежащим образом штрафы за нарушение исполнения обязательств. В свою очередь управление считает, что достаточно сообщения, что санкции во всех случаях устанавливаются в размере половины процента от цены контракта. Арбитражный суд Москвы согласился с мнением организатора торгов, но антимонопольщики обжаловали это решение.
|
Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей
|
6 февраля 2017, 03:31
|
В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями
Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены …
|
2 февраля 2017, 12:20
|
Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей
|
30 января 2017, 12:45
|
ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России
Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в точках общественного питания российских аэропортов. В последний раз подобные меры принимались ФАС четыре года назад.
|
18 января 2017, 05:39
|
ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства
В России сильно завышены цены на дорогие лекарства, к такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство обнаружило почти 100 позиций дорогостоящих препаратов, торговая наценка на которые достигала нескольких десятков процентов. Речь идет о лекарствах, предназначенных для лечения ВИЧ, гепатитов …
|
17 января 2017, 03:31
|
Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили …
|
16 января 2017, 05:10
|
Песни ABBA и музыка из новогодних комедий зазвучат в метро Москвы
В метрополитене Москвы в новогодние праздники будут включать музыку из комедий и песни группы ABBA, сообщает официальный портал мэра российской столицы.
Новогодние мелодии будут транслировать по радио московской подземки. Пассажиры также смогут узнать интересные факты про Новый год. …
|
27 декабря 2016, 02:58
|
Метро Самары назвали самым недоступным в России
Самарский метрополитен признали самым недоступным в России. В мировом рейтинге самарская подземка заняла второе место. К такому выводу пришли специалисты издания «Griffon», проанализировав цены на билеты в разных городах планеты и средние зарплаты после вычета налогов.
Как оказалось, среднестатистический самарец с …
|
16 декабря 2016, 03:44
|
Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города
Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, …
|
12 декабря 2016, 03:26
|
В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года
Глава регионального минстроя Алексей Гришин рассказал, когда в Самаре отроют движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Первомайской до Полевой. Перекрытие связано с работами по завершению строительства станции метро «Алабинская».
Подземные электрички на участке до станции «Российская» …
|
30 ноября 2016, 12:50
|
В Самаре за планировку новой дороги заплатят 10 млн рублей
Документацию по планировке территории для строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе разработает общество с ограниченной ответственностью «Терра». Результаты торгов опубликованы на портале госзакупок.
Новая трасса должна пройти по берегу реки Самара и соединить два городских моста. За …
|
23 ноября 2016, 11:41
|
Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей
В Самаре потратят 470 тысяч рублей на авторский надзор за завершением станции метро «Алабинская» и строительством второй ветки до станции «Российская». Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Согласно материалам к торгам, конкурс уже состоялся, в нем победил единственный участник, название …
|
7 ноября 2016, 05:12