9
21
40
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 13 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

11 зданий и земельных участков проданы на торгах.
6 февраля 2017, 03:31
В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены 
2 февраля 2017, 12:20
Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

В Самаре стартовали очередные торги по продаже имущества банкротящегося «Самарского Дома печати». Все активы СДП - здания и земельные участки - включены в единый лот начальной стоимостью 646 млн рублей. Снижение цены будет производиться до момента выяв­ления победителя в форме 

30 января 2017, 12:45
ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в  точках общественного питания российских аэропортов.  В последний раз подобные меры принимались ФАС  четыре года назад.
На существующую проблему высоких цен в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, обратил внимание один из сенаторов 

18 января 2017, 05:39
ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

В России сильно завышены цены на дорогие лекарства, к такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство обнаружило почти 100 позиций дорогостоящих препаратов, торговая наценка на которые достигала нескольких десятков процентов. Речь идет о лекарствах, предназначенных для лечения ВИЧ, гепатитов 

17 января 2017, 03:31
Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили 
16 января 2017, 05:10
Песни ABBA и музыка из новогодних комедий зазвучат в метро Москвы

Песни ABBA и музыка из новогодних комедий зазвучат в метро Москвы

В метрополитене Москвы в новогодние праздники будут включать музыку из комедий и песни группы ABBA, сообщает официальный портал мэра российской столицы.

Новогодние мелодии будут транслировать по радио московской подземки. Пассажиры также смогут узнать интересные факты про Новый год. 
27 декабря 2016, 02:58
Метро Самары назвали самым недоступным в России

Метро Самары назвали самым недоступным в России

Самарский метрополитен признали самым недоступным в России. В мировом рейтинге самарская подземка заняла второе место. К такому выводу пришли специалисты издания «Griffon», проанализировав цены на билеты в разных городах планеты и средние зарплаты после вычета налогов.

Как оказалось, среднестатистический самарец с 

16 декабря 2016, 03:44
Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, 

12 декабря 2016, 03:26
В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года

В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года

Глава регионального минстроя Алексей Гришин рассказал, когда в Самаре отроют движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Первомайской до Полевой. Перекрытие связано с работами по завершению строительства станции метро «Алабинская».

Подземные электрички на участке до станции «Российская» 

30 ноября 2016, 12:50
В Самаре за планировку новой дороги заплатят 10 млн рублей

В Самаре за планировку новой дороги заплатят 10 млн рублей

Документацию по планировке территории для строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе разработает общество с ограниченной ответственностью «Терра». Результаты торгов опубликованы на портале госзакупок. 

Новая трасса должна пройти по берегу реки Самара и соединить два городских моста. За 

23 ноября 2016, 11:41
Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей

Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей

В Самаре потратят 470 тысяч рублей на авторский надзор за завершением станции метро «Алабинская» и строительством второй ветки до станции «Российская». Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Согласно материалам к торгам, конкурс уже состоялся, в нем победил единственный участник, название 

7 ноября 2016, 05:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна