Федеральная Антимонопольная Служба признала нарушившими закон о защите конкуренции и ограничившими доступ на рынок - Губернатора Николая Меркушкина, региональное министерство энергетики и ЖКХ, «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом "ТЕРРЕ" сообщили в ведомстве. Сотрудники ФАС провели проверку после жалобы «Средневолжской газовой компании». Они установили, что в 2011 году между "Газпромом" и региональными властями, было заключено соглашение, которое предусматривает перевод крупных потребителей газа от «СВГК» на газораспределительные сети «Газпром межрегионгаз». Антимонопольщики сделали вывод, что такие шаги монополиста и регионального правительства могут привести к уходу с рынка СВГК. Представители ФАС России уточняют, что устранить нарушения власти Самарской области и бизнесмены должны в течение трех месяцев. В противном случае виновникам грозят многомиллионные штрафы. Текст самого решения будет опубликован в течение 10 дней. Стоит отметить, что спорное соглашение было заключено тогда, когда область возглавлял Владимир Артяков, впрочем, с точки зрения закона личность должностного лица не имеет значения.
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