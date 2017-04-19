Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за …