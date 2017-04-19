В Федеральной антимонопольной службе не станут утверждать минимальную цену на пиво и пивные напитки. Ведомство подготовило итоговый доклад о положении дел с конкуренцией за прошлый год.
Напомним, как ранее отмечали эксперты службы, отсутствие минимальной цены на данный вид алкогольной продукции окажется барьером для рынка. Утверждалось, что установление таких ограничений поспособствует «обелению» отечественной пивной отрасли.
В первоначальном варианте документа ФАС речь, в частности, велась о повышении ставки акциза, увеличении цены импортных ингредиентов и ограничении использования ПЭТ-упаковки. В новой версии доклада ведомство посчитало введение минимальной цены неактуальным. В Минэкономразвития при этом заявили, что идея в любом случае нуждается в дополнительной проработке.
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