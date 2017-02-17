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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

Федеральная антимонополь­ная служба России направи­ла жалобу на решение арбитража по делу о нарушениях, допущенных Главным управлением торгов по Самарской области при за­ключении трех контрактов. Речь о закупках для регионального министерства строительства на общую сумму свыше миллиарда рублей. Предметом спора стали 

9 февраля 2017, 04:32
Экс-владелец завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов стал банкротом

Экс-владелец завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов стал банкротом

Известный предприниматель, бывший владелец жигулевского завода «Энерготехмаш» Владимир Кожухов признан банкротом. Соответствующее решение принял арбитражный суд Самарской области.

С иском о несостоятельности обратился сам Кожухов. Бизнес он развивал на заемные средства под личное поручительство. Накопил более 800 миллионов рублей долга. В 

9 февраля 2017, 01:56
Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

В Самаре хотят обанкротить экс-акционера банка "Приоритет" Наталью Кутукову, супругу бывшего бенефицира кредитной организации Виктора Развеева. С соответствующим заявлением в областной арбитражный суд обратился известный самарский банкир и девелопер Анатолий Попов. Сумма иска не указывается.

Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель 

7 февраля 2017, 09:44
Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

11 зданий и земельных участков проданы на торгах.
6 февраля 2017, 03:31
Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Бойскауты Качмазова задолжали минлесхозу более 2 млн рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Самары инициировала банкротство «Самарского клуба бойскаутов» из-за его задолженности перед областным минлесхозом в размере 2,5 млн рублей. По информации из открытых источников, «Самарский клуб бойска­утов» сейчас управляет 16 домами отдыха на территории турбазы 

2 февраля 2017, 12:56
Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

В Самаре стартовали очередные торги по продаже имущества банкротящегося «Самарского Дома печати». Все активы СДП - здания и земельные участки - включены в единый лот начальной стоимостью 646 млн рублей. Снижение цены будет производиться до момента выяв­ления победителя в форме 

30 января 2017, 12:45
«Самарский речной порт» продаст акции

«Самарский речной порт» продаст акции

«Самарский речной порт» начал размещать свои дополнительные акции, такое сообщение появилось на портале раскрытия корпоративной информации. По закрытой подписке распределят 33,5 тысячи акций по их номинальной цене - 500 рублей. В течение 45 дней после начала размещения купить ценные бумаги 

24 января 2017, 04:51
В России хотят упростить процедуру банкротства граждан

В России хотят упростить процедуру банкротства граждан

Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства граждан. Ведомство считает, что признание физлиц неплатежеспособными может состояться быстрее и без участия арбитражного управляющего.

Нынешнее законодательство предполагает, что избавиться от обязательств по кредитам можно, имея задолженность более 500 тысяч рублей и срок просрочки в 3 

17 января 2017, 01:36
Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следственный комитет региона возбудил новые уголовные дела, связанные с продажей акций компании «Тольяттиазот» - крупнейшего производителя аммиака в мире. Фигуранты дела - директора самарских компаний «Контаз» и «Родничок». По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги завода двумя 

17 января 2017, 12:58
В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций

В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций "Тольяттиазот"

Возбуждены сразу два уголовных дела в отношении директоров компаний «Контаз» и «Родничок». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер первой фирмы продал акции "Тольяттиазот" по заниженной стоимости и тем самым занизил сумму налогооблагаемой 

16 января 2017, 06:14
АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей

АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей

АвтоВАЗ привлек более 26 миллиардов рублей в результате допэмиссии акций. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Изначально планировалось разместить около 3 миллиардов 300 миллионов ценных бумаг, по факту эта цифра составила чуть более 2 миллиардов 904 миллионов штук или 

28 декабря 2016, 11:55
ФНС отказали в иске к кредиторам

ФНС отказали в иске к кредиторам "Волгабурмаша"

Федеральной налоговой службе не удалось опротестовать решения, принятые собранием кредиторов АО "Волгабурмаш". Ранее областной арбитраж отказал ведомству в иске, теперь нижестоящую инстанцию поддержал 11 апелляционный арбитражный суд.
АО "Волгабурмаш" находится в стадии банкротства, в апреле этого года кредиторы компании утвердили 

15 декабря 2016, 04:23
Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, 

12 декабря 2016, 03:26
«Волгабурмаш» снова продают

«Волгабурмаш» снова продают

Контрольный пакет акций завода «Волгабурмаш» - в размере 62-х процентов - выставлен на повторные торги. Их планируется провести 30 августа - следует из материалов Арбитражного суда Самарской области. В первый раз ценные бумаги пытались продать за 4 млрд 600 млн 

28 июля 2016, 06:19

"Волгабурмаш" обанкротят окончательно

На ОАО "Волгабурмаш" введено конкурсное производство. Соответствующее решение принято Арбитражным судом Самарской области.
Фактически это финальная стадия процедуры банкротства, когда юридическое лицо ликвидируется, а его имущество реализуется в пользу кредиторов.
В январе прошлого года на ВБМ было введено внешнее управление. 

27 мая 2016, 02:28
Самарский завод

Самарский завод "Волгабурмаш" выставят на торги

В ближайшее время в отношении крупнейшего производителя долот в России - самарского ОАО «Волгабурмаш» - вероятнее всего, будет введено конкурсное производство, сам завод будет выставлен на продажу.

Такое решение приняли кредиторы предприятия. Сейчас ОАО не осуществляет свою деятельность, поскольку на базе 

15 апреля 2016, 11:29
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