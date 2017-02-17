В Самаре выставили на продажу за 2,5 миллиарда рублей миноритарный пакет акций «Волгабурмаш». 38% ценных бумаг предприятия, согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, реализуют в форме публичного предложения пятью лотами. В случае отсутствия заявок стоимость будет понижаться на 2% один раз в 3 дня. Ранее на продажу трижды выставлялся контрольный пакет общества. В последний раз 68% акций торговался в январе. Стоимость за месяц снизили на 740 миллионов рублей при стартовой цене в 4 миллиарда 130 миллионов. Реализовать бумаги так и не удалось. Напомним, процедура наблюдения в отношении предприятия введена в июне 2014 года. С января 2015-го завод под внешним управлением. В реестре кредиторов ВБМ больше 45 компаний. Общий объем требований достигает 8 миллиардов рублей. Завод считается аффилированным бизнесменам Александру Швидаку и Вадиму Егиазарову.
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