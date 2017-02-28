В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в сугроб



По словам очевидец, трамвай направлялся в сторону Постникового оврага. В районе пересечения улицы Антонова–Овсеенко с Ивана Булкина у … Сегодня, 11 февраля, около 10:30 в Самаре на улице Антонова–Овсеенко служебный вагон Кировского трамвайного депо сошел с рельсов, передает 63.ru. По словам очевидец, трамвай направлялся в сторону Постникового оврага. В районе пересечения улицы Антонова–Овсеенко с Ивана Булкина у