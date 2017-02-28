«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, близких ситуации, одним из аргументов в жалобе было то, что ООО «ВИС», не обладает опытом возведения столь сложных инженерных объектов.
«ВТС-Метро» ранее фактически построила несколько станций метрополитена, в частности «Алабинскую». Сейчас она ведет работы по строительству тоннеля для скоростного трамвая на улице Дальней. При этом, как стало известно «ТЕРРЕ», с недавних пор «ВТС-Метро» не подконтрольна известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину. В планах фирмы - провести реорганизацию и переименование.
Напомним, что борьба идет за 741 миллион рублей. Именно в такую сумму оценивается строительство новой трамвайной линии. Пути пройдут по Московскому шоссе от улицы Ташкентской до разворотного кольца на стадионе «Самара Арена». Протяженность участка строительства в двухпутном исчислении составит свыше 1600 метров. Трамвайное полотно будет обособлено от проезжей части на всем участке. Срок выполнения работ - 12 месяцев с момента заключения контракта. Как считают эксперты, несмотря на затягивание процесса, выполнить работы в срок реально, при условии стабильного финансирования. По информации источников ТРК «ТЕРРА», окончательное решение вопроса о том, кто должен строить скоростную линию, остается за заказчиком. В данном случае это департамент строительства Самары. Решение должно быть принято ориентировочно 10 марта.
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