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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.

По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница 
26 февраля 2017, 06:14
Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Фильм BBC о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

Российское посольство в Лондоне заявило, что авторы ленты о футбольных фанатах приложили максимальные усилия для дискредитации РФ и чемпионата мира по футболу 2018 года. Фильм, по заявлению дипломатов, оставляет "шокирующее впечатление".
Накануне телеканал BBC продемонстрировал ленту "Армия хулиганов в России". 

17 февраля 2017, 10:30
В России к ЧМ-2018 выпустят пластиковую банкноту

В России к ЧМ-2018 выпустят пластиковую банкноту

Центробанк может выпустить памятную банкноту, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года в России, в первом квартале 2018 года. Купюру собираются сделать пластиковой, информируют российские агентства.
По словам экспертов, "Гознак" впервые сталкивается с подобной технологией. Говоря о материале новой банкноты, 

14 февраля 2017, 03:14
В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018

В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018

В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018. Компания «Мосгортранс» заказала доработку существующего программного продукта, предоставляющего информацию о движении общественного транспорта Москвы. Подрядчику предстоит внедрить в него данные 10 других городов мундиаля, в том числе и Самары. Мобильное приложение для 

14 февраля 2017, 12:58
Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

В интернете опубликовано новое видео со стройплощадки, где возводят стадион «Самара Арена» для проведения матчей ЧМ-2018. В комментарии к ролику указано, что съемка проведена в феврале 2017 года.

Напомним, в ночь на 13 февраля на стройке произошел пожар. 
13 февраля 2017, 03:53
В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в сугроб

В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в сугроб

Сегодня, 11 февраля, около 10:30 в Самаре на улице Антонова–Овсеенко служебный вагон Кировского трамвайного депо сошел с рельсов, передает 63.ru.

По словам очевидец, трамвай направлялся в сторону Постникового оврага. В районе пересечения улицы Антонова–Овсеенко с Ивана Булкина у 
11 февраля 2017, 05:19
ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

Федеральная антимонополь­ная служба России направи­ла жалобу на решение арбитража по делу о нарушениях, допущенных Главным управлением торгов по Самарской области при за­ключении трех контрактов. Речь о закупках для регионального министерства строительства на общую сумму свыше миллиарда рублей. Предметом спора стали 

9 февраля 2017, 04:32
В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре восстановлено движение трамваев по улице Советской, где накануне произошла авария – сошедший с рельсов вагон снес бетонный столб. После чего полностью пререгородил проезжую часть улицы Ставропольский. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены были идти пешком по 
7 февраля 2017, 10:54
В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

В Самаре ФАС выявила сговор между чиновниками минздрава и медкомпаниями

Новый виток в скандале с участием компаний «Современные медицинские технологии», «Центр Эффективной хирургии - Здоровье» и минздрава Самарской области. Торги на сумму более 760 миллионов рублей по техобслуживанию и ремонту медоборудования в 22 больницах региона, которые инициировало министерство, были проведены 
2 февраля 2017, 12:20
Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова

Вчера, 27 января, жители Самары стали заложниками очередного транспортного коллапса. На этот раз причиной проблем горожан стала тотальная остановка движения трамваев.

Как передает портал 63.ru, около 40 вагонов остановились в направлении из города, начиная от Первомайской. Вагоны стояли вплоть 
28 января 2017, 03:50
ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в  точках общественного питания российских аэропортов.  В последний раз подобные меры принимались ФАС  четыре года назад.
На существующую проблему высоких цен в кафе и ресторанах, расположенных в аэропортах, обратил внимание один из сенаторов 

18 января 2017, 05:39
ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

В России сильно завышены цены на дорогие лекарства, к такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство обнаружило почти 100 позиций дорогостоящих препаратов, торговая наценка на которые достигала нескольких десятков процентов. Речь идет о лекарствах, предназначенных для лечения ВИЧ, гепатитов 

17 января 2017, 03:31
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