В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
Как сообщается, специалисты собираются полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания покроют поликарбонатом и плиткой. При этом цветовая гамма должна остаться прежней.
Напомним, Центральный автовокзал был введен в эксплуатацию в 1980 году. Комплекс включает станцию, рассчитанную на 1500 пассажиров, гостиницу, столовую, диспетчерский пункт, перроны прибытия и отправления автобусов, и т.д.. Отсюда осуществляется междугородное и международное автобусное сообщение. Летом вокзал также обслуживает дачные маршруты, охватывающие участки на расстоянии до 60 км от областной столицы.
|
Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог
В Самаре собираются добавить в местное законодательство основание для ограничения движения транспорта. Оно коснется тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.
|
23 мая 2017, 09:33
|
В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018
Вчера, 20 мая, в Самаре на местных жителях испытали пешеходную экскурсию, предназначенную для гостей города, которые наводнят его во время игр чемпионата мира.
Несколько десятков человек стартовали на площади Куйбышева. Экскурсии проводят аккредитованные профессиональные экскурсоводы с опытом работы. Проект …
|
21 мая 2017, 01:01
|
Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре
20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
|
18 мая 2017, 09:18
|
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах
|
15 мая 2017, 05:52
|
В Самаре на «набе» появились матрешки
В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой …
|
13 мая 2017, 03:23
|
Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая
|
12 мая 2017, 10:15
|
С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани
Первого июня в областной столице закроют общественную баню №4. Она находится на улице Братьев Коростелевых, 47.
|
12 мая 2017, 11:44
|
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе
|
10 мая 2017, 10:22
|
В Самаре гостиницу "Октябрьская" продают за 290 миллионов рублей
Гостиницу "Октябрьская", расположенную в районе центрального автовокзала Самары, продают за 290 миллионов рублей. Общая площадь 11-этажного здания составляет более 4 с половиной тысячи квадратных метров. Внутри около 100 номеров различной степени комфортности, конференц-зал на 70 человек, бильярд, бар и кафе. …
|
18 ноября 2016, 11:36
|
Землю вокруг Центрального автовокзала в Самаре оставили Хакимовой
Земельный участок вокруг Центрального автовокзала останется в собственности компании, принадлежащей Фэнии Хакимовой. Такое решение приняла кассационная инстанция. Напомним, спор за площадку длится несколько лет, иск к ОАО "АВиАС" подала расположенная на той же территории гостиница "Октябрьская", которая потребовала деприватизации земли. …
|
19 ноября 2015, 11:28
|
Спор из-за Центрального автовокзала в Самаре рассмотрел суд в Казани
Компании «Автовокзалы и автостанции Самарской области» удалось переломить ход судебного процесса по поводу деприватизации земельного участка Центрального автовокзала в Самаре. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани отменил решение самарского арбитража по иску гостиницы «Октябрьская», в котором требовалось признать право собственности …
|
13 октября 2015, 09:52
|
Пожарные эвакуировали людей из гостиницы «Октябрьская» в Самаре
|
2 июля 2015, 11:17