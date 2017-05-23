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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

В Самаре собираются добавить в местное законодательство основание для ограничения движения транспорта. Оно коснется тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.
Губдума рассмотрит поправки на ближайшем заседании. Как отмечается, появление новых ограничений требуется в связи с подготовкой к 

23 мая 2017, 09:33
В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

Вчера, 20 мая, в Самаре на местных жителях испытали пешеходную экскурсию, предназначенную для гостей города, которые наводнят его во время игр чемпионата мира.
 
Несколько десятков человек стартовали на площади Куйбышева. Экскурсии проводят аккредитованные профессиональные экскурсоводы с опытом работы. Проект 
21 мая 2017, 01:01
Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

Пешеходные экскурсии для гостей ЧМ-2018 презентуют в Самаре

20 мая в областной столице состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для мундиаля. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане.
Аккредитация экскурсоводов на такие маршруты будет вестись целый год. В дальнейшем аккредитованным специалистам доверят 

18 мая 2017, 09:18
Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

Пешком быстрее: В Самаре ограничат движение еще на трех улицах

В Самаре продолжают ограничивать движение по улицам. Как информирует мэрия, в связи со строительством ливневой канализации будет временно ограничено движение транспорта по ул. Гая. С 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от ул. Николая Панова до ул. 

15 мая 2017, 05:52
В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на «набе» появились матрешки

В Самаре на днях на второй и первой очередях городской набережной появились «достаточно большие матрешки», сообщает в Живом Журнале блогер Евгений Синюков.
 
По словам автора, на второй очереди поставили матрешку с изображением самарского драматического театра. А на старой 
13 мая 2017, 03:23
Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Дорожное полотно на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» в Самаре вскроют не 12 мая, как было объявлено, а 15 мая. Как сообщает «Предприятие тепловых сетей», ремонт тепловой камеры, которая расположена под дорогой, перенесен по просьбе администрации г.о.Самара. В понедельник 

12 мая 2017, 10:15
С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани

С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани

Первого июня в областной столице закроют общественную баню №4. Она находится на улице Братьев Коростелевых, 47.
Как информируют в администрации Железнодорожного района, определенные неудобства в этой связи ждут жителей поселка Шмидта. Впрочем, поступить иначе нельзя, поскольку оборудование этого заведения сейчас 

12 мая 2017, 11:44
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия областного центра. Ограничение будет действовать на участке от Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе ежедневно до 10 июня с 22:00 до 6:00.
В связи ограничением движения автомобилистам рекомендуется заранее выбирать 

10 мая 2017, 10:22
В Самаре гостиницу

В Самаре гостиницу "Октябрьская" продают за 290 миллионов рублей

Гостиницу "Октябрьская", расположенную в районе центрального  автовокзала Самары,  продают за 290 миллионов рублей. Общая площадь 11-этажного здания составляет более 4 с половиной тысячи квадратных метров. Внутри около 100 номеров различной степени комфортности, конференц-зал на 70 человек, бильярд, бар и кафе. 

18 ноября 2016, 11:36
Землю вокруг Центрального автовокзала в Самаре оставили Хакимовой

Землю вокруг Центрального автовокзала в Самаре оставили Хакимовой

Земельный участок вокруг Центрального автовокзала останется в собственности компании, принадлежащей Фэнии Хакимовой. Такое решение приняла кассационная инстанция. Напомним, спор за площадку длится несколько лет, иск к ОАО "АВиАС" подала расположенная на той же территории гостиница "Октябрьская", которая потребовала деприватизации земли. 
19 ноября 2015, 11:28
Спор из-за Центрального автовокзала в Самаре рассмотрел суд в Казани

Спор из-за Центрального автовокзала в Самаре рассмотрел суд в Казани

Компании «Автовокзалы и автостанции Самарской области» удалось переломить ход судебного процесса по поводу деприватизации земельного участка Центрального автовокзала в Самаре. Арбитражный суд Поволжского округа в Казани отменил решение самарского арбитража по иску гостиницы «Октябрьская», в котором требовалось признать право собственности 
13 октября 2015, 09:52
Пожарные эвакуировали людей из гостиницы «Октябрьская» в Самаре

Пожарные эвакуировали людей из гостиницы «Октябрьская» в Самаре

В среду, 1 июля, примерно в девять часов вечера в гостинице «Октябрьская», которая расположена в Самаре рядом с Центральным автовокзалом у кольца ул. Авроры и Московского шоссе, сработала сигнализация. К месту ЧП было направлено 66 пожарных на 18 машинах.
2 июля 2015, 11:17
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