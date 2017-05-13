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В Самаре «тормозится» строительство новой трамвайной линии
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11 мая 2017, 10:34
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В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков
Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек - задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
В ряды городских волонтеров региональные …
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6 мая 2017, 05:50
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Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз
Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ …
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5 мая 2017, 11:33
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В Самаре прошел благотворительный забег
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30 апреля 2017, 10:35
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«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018
Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня …
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28 апреля 2017, 04:25
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Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов
На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, …
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27 апреля 2017, 03:43
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Самара лишилась набережной
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" …
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18 апреля 2017, 06:36
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«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром
Здание бывшего кинотеатра «Шипка» сносить не будут. Его приведут в порядок. Инвестор планирует открыть четыре кинозала и зону со спортивными аттракционами. Новый собственник также займется благоустройством территории вокруг «Шипки», пишет "Самарская газета".
Напомним, в январе 2017 года стало известно, что здание «Шипки» …
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7 апреля 2017, 11:14
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В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей
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5 апреля 2017, 10:36
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На благоустройство трех крупных районов Самары потратят 79 млн рублей
Администрации трех районов Самары - Куйбышевского, Октябрьского и Промышленного - проводят совместный аукцион на право благоустройства территорий. Победителю конкурса необходимо будет провести работы по валке сухостоя, завозу земли на газоны, уборке и вывозу мусора. За это обещают заплатить 79 млн …
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4 апреля 2017, 10:11
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Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре
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29 марта 2017, 10:25
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В Самаре закроют пляж у Ладьи
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29 марта 2017, 06:57