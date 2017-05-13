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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

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Футбольных болельщиков пустят в Россию без виз

Президент Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Для этого иностранцам будет достаточно предъявить персонифицированную карту зрителя в электронной форме. Ее выдают при покупке входного билета на матч. Правда, действовать документ 

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В Самаре прошел благотворительный забег

В Самаре прошел благотворительный забег

На самарской набережной состоялся благотворительный забег, организованный "Русфондом" и школой правильного бега. В нем приняли участие около 500 человек. Среди них и диджей "Русского радио" в Самаре Сергей Сергеев. Эксклюзивный репортаж  с забега смотрите во вторник в 18.45 в информационной 
30 апреля 2017, 10:35
«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня 
28 апреля 2017, 04:25
Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, 

27 апреля 2017, 03:43
Самара лишилась набережной

Самара лишилась набережной

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" 
18 апреля 2017, 06:36
«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

«Шипка» в Самаре снова станет кинотеатром

Здание бывшего кинотеатра «Шипка» сносить не будут. Его приведут в порядок. Инвестор планирует открыть четыре кинозала и зону со спортивными аттракционами. Новый собственник также займется благоустройством территории вокруг «Шипки», пишет "Самарская газета".

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что здание «Шипки» 

7 апреля 2017, 11:14
В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре начали тестировать новую подметально-уборочную машину элеваторного типа, передает 63.ru. «Механический веник» умеет убирать не только мелкий мусор и пыль, но и даже пустые бутылки.
 
Пока в областной столице испытывают только одну подобную машину, но если в течение 
5 апреля 2017, 10:36
На благоустройство трех крупных районов Самары потратят 79 млн рублей

На благоустройство трех крупных районов Самары потратят 79 млн рублей

Администрации трех районов Самары - Куйбышевского, Октябрьского и Промышленного - проводят совместный аукцион на право благоустройства территорий. Победителю конкурса необходимо будет провести работы по валке сухостоя, завозу земли на газоны, уборке и вывозу мусора. За это обещают заплатить 79 млн 

4 апреля 2017, 10:11
Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

Выбрали компанию для ремонта тольяттинских дорог и набережной в Самаре

ООО «Автодоринжиниринг» выиграло тендер на ремонт автомобильных дорог в Тольятти. Сумма контракта - 843 миллиона рублей. Поскольку на аукцион подали только одну заявку, его объявили несостоявшимся. Закон позволяет в этом случае заключить договор с единственным участником.

Теперь победителю будет 
29 марта 2017, 10:25
В Самаре закроют пляж у Ладьи

В Самаре закроют пляж у Ладьи

Пляж у Ладьи на время реконструкции четвертой очереди самарской набережной будет закрыт для посещения, сообщили на совещании в мэрии. Окончание работ по графику запланировано на март 2018 года. К этому сроку должны обновить стелу «Ладья», построить новый фонтан и провести 

29 марта 2017, 06:57
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