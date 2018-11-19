В Самаре открыли движение по Алма-Атинской … В Самаре завершился ремонт на Главном Безымянском коллекторе. Напомним, что в августе на участке под улицей Алма-Атинской в районе пересечения с улицей Черемшанской произошел технологический сбой. Из-за высокой степени износа коллектора, который ввели в эксплуатацию еще в 1972 году, обвалился