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Материалы по теме:

В Самаре открыли движение по Алма-Атинской

В Самаре открыли движение по Алма-Атинской

В Самаре завершился ремонт на Главном Безымянском коллекторе. Напомним, что в августе на участке под улицей Алма-Атинской в районе пересечения с улицей Черемшанской произошел технологический сбой. Из-за высокой степени износа коллектора, который ввели в эксплуатацию еще в 1972 году, обвалился 
1 ноября 2018, 11:34
В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

Тольяттинка Наталья Козловская также в "ФБ" показала, как обычный подъезд многоэтажки может внезапно превратиться в разноцветное месиво, если в управляющей компании работают дальтоники, страдающие дурновкусием. "Боюсь представить, в какие цвета покрашены стены квартиры директора УК "Содружество", - негодует автор. 
15 октября 2018, 07:38
В Самаре посадят Аллею журналистской солидарности

В Самаре посадят Аллею журналистской солидарности

18 октября в Самаре состоится закладка Аллеи журналисткой солидарности. Мероприятие приурочено к 100-летию регионального Союза журналистов.

25 каштанов будут высажены на четвертой очереди набережной. Это дерево было выбрано неслучайно. Как поясняют организаторы, каштан — это символ заботы, мудрости и доблести. Корни 

15 октября 2018, 02:20
Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

Завершился ремонт улицы Гая в Самаре

10 октября в Самаре прошла приемка улицы Гая, на которой завершился ремонт. Работы проходили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт проводился на участке от улицы Врубеля до Луначарского. Его протяженность составляет 1800 метров, а площадь около 9 тысяч «квадратов». 

11 октября 2018, 11:28
Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан 

2 октября 2018, 10:16
В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

В мэрии рассказали, почему склон четвертой очереди набережной размывает во время дождя

15 августа глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание. Одним из вопросов стало обсуждение недочетов недавно благоустроенных объектов города. Особое внимание было уделено состоянию четвертой очереди набережной, качество ремонта которой уже не раз становилось объектом критики.

К подрядчику, выполнявшему работы, возник 

16 августа 2018, 10:15
В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

В Самаре установят арт-объект в честь хита «Синей птицы»

Ко Дню города в Самаре, который отмечается 8 сентября, в областной столице установят скульптурную композицию «Клен» в честь хита «Синей птицы», впервые исполненного в Куйбышеве. 

«Естественно, скульптура изготовлена за счёт спонсорских средств, без копейки бюджета», - написал в своем 
27 июля 2018, 06:01
Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

Фестиваль пляжных видов спорта пройдет в Самаре

18 июля в столице губернии начнется фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» . Мероприятие развернется на набережной Волги. Всего в нем ожидается до 1000 участников.

Соревнования будут проходить в четырех дисциплинах: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. 

13 июля 2018, 09:42
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