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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы
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19 декабря 2018, 01:34
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В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку
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19 декабря 2018, 12:51
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019
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19 декабря 2018, 12:22
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В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы
В Самаре объявили повторный конкурс на реконструкцию академического театра драмы имени Горького, говорится в сообщении на портале «Все тендеры России». Подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по переделке здания для современного использования ищут областные власти. Цена контракта - 104 млн …
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19 декабря 2018, 10:24
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«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция
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19 декабря 2018, 08:15
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Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД
В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального …
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18 декабря 2018, 10:14
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Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела
В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции парка имени 50 лет Октября, также известного как парк Металлургов. По версии следователей, за счет завышения объемов и подписания фиктивных актов выполненных работ сотрудниками муниципального учреждения …
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5 декабря 2018, 08:35
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Castorama уходит из России
Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей …
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22 ноября 2018, 12:01
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Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре
Подрядчик устранил недостатки, которые были допущены во время реконструкции четвертой очереди набережной в Самаре. Там выполнено примыкание асфальта к люкам ливневой канализации, восстановлен борт на нижней террасе, асфальто-бетонное покрытие и разметка на велосипедной дорожке. Сейчас идет процесс передачи объекта сетевым …
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19 ноября 2018, 04:08
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Дорогой асфальт
Государственное казенное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования" намерено закупить асфальтобетонную смесь и битум на 53.5 миллиона рублей. На портале госзакупок появились два тендера на 29 миллионов 900 тысяч рублей для сергиевского филиала АСАДО и на …
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4 мая 2016, 02:34
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Самая длинная дорога в Самаре – на кладбище «Рубежное»
Мэрия города утвердила перечень автомобильных дорог, такое постановление подписал исполняющий обязанности главы города Александр Карпушкин. «Постановляю утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара согласно приложению», - говорится в документе. Всего в приложении значится 1154 дороги, их …
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26 сентября 2014, 12:14
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Самарские дороги выставили на торги
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17 апреля 2013, 03:10
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Компания "АСАДО" захотела ремонтировать дороги общего пользования за 1,5 млрд рублей
Областное госпредприятие "АСАДО" станет единственным участником аукциона на 1,5 млрд руб. по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в течение следующего года. Торги, заказчиком которых выступил минтранс губернии, состоятся 13 декабря. Согласно документации, победитель кроме дорог будет обязан …
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12 декабря 2012, 02:14