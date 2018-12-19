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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

В Советском районе областной столицы случилось нестандартное ДТП. В 01:55 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице 22 Партсъезда со стороны Вольской в направлении улицы Свободы. Он не справился с управлением, и его легковушка врезалась сзади в стоящую комбинированную дорожную 
19 декабря 2018, 01:34
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

В среду, 19 декабря, в аэропорту Курумоч на самолёт сел трехмиллионный пассажир за 2018 год . Это студентка Мария Ефимова. В этом году наш аэропорт собрал пассажиропоток на 1 млн больше, чем в 2017 году. 

По данным представителей воздушной гавани, 
19 декабря 2018, 12:46
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Региональному фонду капремонта не хватает собранных с населения денег, чтобы выполнить план по ремонту домов на 2018 год. Запланировали сделать за эти 12 месяцев 900 домов на 4 с лишним миллиарда рублей. Но с населения собрали только 3,5 миллиарда. Этих 
19 декабря 2018, 12:36
В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт 250 домов «подвинули» на 2019

В Самарской области капремонт почти 250 домов перенесли на следующий год. Работы отсрочили из-за длительных процедур согласования, недобросовестных подрядчиков и крайне низкой исполнительности рабочих, заявляют в губдуме. К настоящему моменту ремонт завершен только на 366 объектах на сумму 1 млрд 
19 декабря 2018, 12:22
В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы

В Самаре снова ищут подрядчика для реконструкции театра Драмы

В Самаре объявили повторный конкурс на реконструкцию академического театра драмы имени Горького, говорится в сообщении на портале «Все тендеры России». Подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по переделке здания для современного использования ищут областные власти. Цена контракта - 104 млн 
19 декабря 2018, 10:24
«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция

«Зеленая энергетика»: под Новокуйбышевском открылась солнечная электростанция

Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, запустили первую в Самарской области солнечную электростанцию. К лету 2019-го, когда объект полностью введут в эксплуатацию, она будет самой крупной в России. А пока работает только ее первая очередь, мощности которой достаточно для того, 
19 декабря 2018, 08:15
Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального 
18 декабря 2018, 10:14
Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела

Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции парка имени 50 лет Октября, также известного как парк Металлургов. По версии следователей, за счет завышения объемов и подписания фиктивных актов выполненных работ сотрудниками муниципального учреждения 
5 декабря 2018, 08:35
Castorama уходит из России

Castorama уходит из России

Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей 
22 ноября 2018, 12:01
Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре

Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре

Подрядчик устранил недостатки, которые были допущены во время реконструкции четвертой очереди набережной в Самаре. Там выполнено примыкание асфальта к люкам ливневой канализации, восстановлен борт на нижней террасе, асфальто-бетонное покрытие и разметка на велосипедной дорожке. Сейчас идет процесс передачи объекта сетевым 
19 ноября 2018, 04:08
Дорогой асфальт

Дорогой асфальт

Государственное казенное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования" намерено закупить асфальтобетонную смесь и битум на 53.5 миллиона рублей. На портале госзакупок появились два тендера на 29 миллионов 900 тысяч рублей для сергиевского филиала АСАДО и на 

4 мая 2016, 02:34
Самая длинная дорога в Самаре – на кладбище «Рубежное»

Самая длинная дорога в Самаре – на кладбище «Рубежное»

Мэрия города утвердила перечень автомобильных дорог, такое постановление подписал исполняющий обязанности главы города Александр Карпушкин. «Постановляю утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара согласно приложению», - говорится в документе. Всего в приложении значится 1154 дороги, их 

26 сентября 2014, 12:14
Самарские дороги выставили на торги

Самарские дороги выставили на торги

Администрация Самары определит на торгах, кто начнет восстанавливать дороги в городе. Объявлено два тендера по ремонту участков автомобильных дорог местного значения во всех районах города на сумму более 100 млн руб. Планируется отремонтировать 132 тыс. кв. м дорог и заменить около 

17 апреля 2013, 03:10
Компания

Компания "АСАДО" захотела ремонтировать дороги общего пользования за 1,5 млрд рублей

Областное госпредприятие "АСАДО" станет единственным участником аукциона на 1,5 млрд руб. по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в течение следующего года. Торги, заказчиком которых выступил минтранс губернии, состоятся 13 декабря. Согласно документации, победитель кроме дорог будет обязан 

12 декабря 2012, 02:14
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