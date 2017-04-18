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В Тольятти задержали четверых фальшивомонетчиков
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10 апреля 2017, 05:30
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В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.
В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с …
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6 апреля 2017, 12:25
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Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву
Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан представителями силовых структур и доставлен в Москву, сообщают сегодня российские информагентства. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
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4 апреля 2017, 09:28
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В Самаре на Победе дерзкий налетчик в маске ограбил банк на 1 000 000 рублей
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1 апреля 2017, 04:01
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Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России
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29 марта 2017, 09:49
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В Самаре налетчик ранил из пистолета женщину-кассира
Полиция разыскивает преступника, совершившего разбойное нападение в Железнодорожном районе Самары.
Сообщение поступило правоохранителям в среду, 16 апреля, в девятом часу вечера. Неизвестный в лыжной маске на лице зашел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у женщины-кассира деньги. Та …
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17 апреля 2014, 09:20