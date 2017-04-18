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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти задержали четверых фальшивомонетчиков

В Тольятти задержали четверых фальшивомонетчиков

Силовики обнаружили в машине Renault Logan 37 поддельных денежных купюр - достоинством 5 тысяч рублей каждая. При поддержке спецназа задержаны четверо мужчин, которые ехали в этой легковушке. У одного из них при себе был заряженный травматический пистолет. Изъяты 50 тысяч 

10 апреля 2017, 05:30
В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.

В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с 

6 апреля 2017, 12:25
Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан представителями силовых структур и доставлен в Москву, сообщают сегодня российские информагентства. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
Пассажиры самолета, видевшие Соловьева в сопровождении правоохранителей, рассказали журналистам, что на руках руководителя региона были наручники. Пока 

4 апреля 2017, 09:28
В Самаре на Победе дерзкий налетчик в маске ограбил банк на 1 000 000 рублей

В Самаре на Победе дерзкий налетчик в маске ограбил банк на 1 000 000 рублей

Вчера, 31 марта, в Самаре произошло очередное ограбление банка. Как передает Прогород, «обчистили» отделение на улице Победы, 71. Под «раздачу" снова попал банк "Со…" - другое отделение этой финансовой организации ограбили в феврале текущего года.
 
По данным Прогорода, налетчик 
1 апреля 2017, 04:01
Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России

37-летнего уроженца Казахстана Павла Шайахметова подозревают в убийствах двух пожилых женщин в многоэтажках Самары на улицах Ратнера и Пролетарской.
29 марта 2017, 09:49
В Самаре налетчик ранил из пистолета женщину-кассира

В Самаре налетчик ранил из пистолета женщину-кассира

Полиция разыскивает преступника, совершившего разбойное нападение в Железнодорожном районе Самары.

Сообщение поступило правоохранителям в среду, 16 апреля, в девятом часу вечера. Неизвестный в лыжной маске на лице зашел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у женщины-кассира деньги. Та 

17 апреля 2014, 09:20
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