В Тольятти задержали четверых фальшивомонетчиков Силовики обнаружили в машине Renault Logan 37 поддельных денежных купюр - достоинством 5 тысяч рублей каждая. При поддержке спецназа задержаны четверо мужчин, которые ехали в этой легковушке. У одного из них при себе был заряженный травматический пистолет. Изъяты 50 тысяч …