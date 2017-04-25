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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях появилось сообщение о ДТП в районе площади Куйбышева. По словам очевидца, автомобиль провалился на дороге. Это произошло на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Автор сообщения опубликовал фото.

«Машины в Самаре продолжают проваливаться 
24 апреля 2017, 12:32
22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

Мэрия Самары дополнила информацию об ограничениях для транспорта в субботу, 22 апреля. С 15 до 23 часов будут перекрыты следующие участки площади Куйбышева:

- по улице Чапаевской (от Вилоновской до Красноармейской);

- по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе);

- по Вилоновской (от 

21 апреля 2017, 05:34
22 апреля в центре Самары перекроют дороги

22 апреля в центре Самары перекроют дороги

В пятницу, 21 апреля, с 20 часов запретят остановку и стоянку транспорта на площади Куйбышева: со стороны улиц Вилоновской, Красноармейской, а также по улице Чапаевской (на участке от Вилоновской до Красноармейской) и по улице Шостаковича (от Чапаевской до улицы Фрунзе).

В 

21 апреля 2017, 10:13
Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск 
20 апреля 2017, 01:38
Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

17 июня житель Кинельского района, находясь в нетрезвом состоянии, решил сообщить о заминировании самарского железнодорожного вокзала, сообщает прокуратура Самарской области.
 
По данным надзорного ведомства, в результате этого было нарушено нормальное функционирование ряда госорганов, отвлечены значительные силы полиции и спецслужб. 

8 августа 2016, 11:05
В Тольятти пьяный безработный «заминировал» несуществующий дом

В Тольятти пьяный безработный «заминировал» несуществующий дом

В Тольятти поймали очередного телефонного хулигана, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сегодня, 19 июля, нигде не работающий «приколист» решил поразвлечься и позвонил в отделение полиции с заведомо ложным сообщением о заложенной бомбе. Мужчина рассказал о минировании дома 
19 июля 2016, 10:58
В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк

В Тольятти подростки «по приколу» заминировали городской парк

Вчера, 8 июля, Фанни-парк в Автозаводском районе был оцеплен сотрудниками полиции, его посетители эвакуированы, а следственно-оперативная группа, кинологи и специалисты ОМОН тщательно обследовали территорию места отдыха.
 
Поводом для этого послужил звонок 13-летней девочки в единую диспетчерскую службу. Она сообщила, 

9 июля 2016, 03:23
В России хотят ужесточить наказание для «телефонных террористов»

В России хотят ужесточить наказание для «телефонных террористов»

Национальный антитеррористический комитет предложил ужесточить ответственность за ложные сообщения о минировании объектов. Наказывать предлагается исключительно взрослых. Например, за хулиганство детей, решивших звонком о заложенной бомбе сорвать урок, уголовную ответственность понесут родители. Сейчас с многочисленных псевдоминеров в основном взыскивают штрафы в 

4 мая 2016, 05:08
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