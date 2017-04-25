На 20-летнего самарца завели уголовное дело. По данным полиции, 23 апреля поступило сообщение, что около памятника на площади имени Куйбышева находится пакет с взрывным устройством. Сообщение оказалось ложным.
Силовики определили номер звонившего. Домой к абоненту приехали полицейские. Выяснилось, что молодой безработный самарец пил дома алкоголь, а потом позвонил в полицию.
На него завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За это преступление грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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