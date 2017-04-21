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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

22 апреля в центре Самары перекроют дороги

22 апреля в центре Самары перекроют дороги

В пятницу, 21 апреля, с 20 часов запретят остановку и стоянку транспорта на площади Куйбышева: со стороны улиц Вилоновской, Красноармейской, а также по улице Чапаевской (на участке от Вилоновской до Красноармейской) и по улице Шостаковича (от Чапаевской до улицы Фрунзе).

В 

21 апреля 2017, 10:13
Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

Появилась схема размещения новых станций метро на Самарской и площади Куйбышева

В сети появилась схема для проекта размещения в Самаре двух следующих станций городского метрополитена – «Самарской» и «Театральной». Судя по изображению, входы на станцию «Самарская» предполагается построить в сквере Устинова, на пересечении улиц Самарской и Ярмарочной. Есть предложение оформить спуск 
20 апреля 2017, 01:38
Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Дорожный ад: у площади Кирова погас светофор и движение встало

Самарские автомобилисты сообщили о пробке в районе площади Кирова.

«Кошмар пробка перед «Вива Лэндом». Светофор не работает», - сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Кошмар сейчас на выезде с Куйбышевского р-на!!! Там реально адище!!!», «Все прелести Южного моста», - комментируют другие пользователи.

«Светофор не 

19 апреля 2017, 09:23
17 апреля ограничат движение в центре Самары

17 апреля ограничат движение в центре Самары

В понедельник, 17 апреля, в центре Самары временно ограничат движение транспорта. Нельзя будет подъехать к зданию самарского драмтеатра со стороны улицы Шостаковича. Такие меры будут действовать в течение трех часов - с 17:00 до 20:00. Это связано с проведением церемонии 

14 апреля 2017, 02:33
В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самаре ограничат движение грузовиков из-за ЧМ-2018

В Самарской области собираются ввести временные ограничения для проезда транспорта по территории региона во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в комитете Самарской губдумы по транспорту, автодорогам и информационным технологиям. Нововведение коснется тяжеловесных 

13 апреля 2017, 01:14
Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

Да будет рынок: что станет с площадью Куйбышева

В 2017 году традиционную осеннюю сельхозярмарку на площади Куйбышева в Самаре перенесут в другое место, сообщает мэрия. Такая необходимость возникла в связи с масштабной реконструкцией площади, которая стартует в мае и продлится до декабря. В настоящее время в гордепартаменте потребительского 

12 апреля 2017, 06:17
Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста

Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста

Появилась схема движения самарских автобусов на время ремонта Южного моста. Городской департамент транспорта подготовил разъяснения для пассажиров.

Напомним, движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около 
10 апреля 2017, 02:54
В центре Самары перекроют дороги

В центре Самары перекроют дороги

В субботу, 8 апреля, в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением торжественного мероприятия на площади Куйбышева. В связи с этим на время будут скорректированы маршруты общественного транспорта. Автобусы 24 и 92 будут объезжать закрытый участок Чапаевской по Галактионовской. 
7 апреля 2017, 05:15
Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в 

24 марта 2017, 11:52
18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

В субботу, 18 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Там пройдет праздник, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Проезд автомобилей на площадь будет перекрыт 18 марта с полуночи до 15:00. Также будет запрещена парковка на 

15 марта 2017, 05:58
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