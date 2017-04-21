Мэрия Самары дополнила информацию об ограничениях для транспорта в субботу, 22 апреля. С 15 до 23 часов будут перекрыты следующие участки площади Куйбышева:
- по улице Чапаевской (от Вилоновской до Красноармейской);
- по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе);
- по Вилоновской (от Галактионовской до Чапаевской);
- по Красноармейской (от Галактионовской до Чапаевской.
Автобусы №24 и 92 будут объезжать перекрытые участки:
«По ул. Галактионовская, ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская», - указано в сообщении мэрии.
Ограничения не коснутся наземного электрического общественного транспорта, техники экстренных служб – полиции, «скорой» и пожарных, а также машин с пропусками, утвержденными в городской госавтоинспекции.
Отметим, остановка и стоянка транспорта по указанным участкам будет запрещена 21 апреля с 20 часов и до 23 часов 22 апреля. Это связано с проведением праздничного мероприятия на площади Куйбышева.
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