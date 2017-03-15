В субботу, 18 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Там пройдет праздник, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.
Проезд автомобилей на площадь будет перекрыт 18 марта с полуночи до 15:00. Также будет запрещена парковка на ее территории со стороны Вилоновской и Красноармейской.
С шести утра до 15 часов проезд также будет ограничен по улицам Чапаевской (участок Вилоновкская – Красноармейская) и Шостаковича (Чапаевская – Фрунзе). Исключение – для транспорта полиции, « скорой» пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными городским отделом ГИБДД.
На время действия ограничения изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта – автобусы 24 и 92 будут объезжать перекрытый участок по Галактионовской, маршрутки №297 будут следовать по Самарской, сообщили в мэрии.
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