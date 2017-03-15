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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.

Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах 

6 марта 2017, 02:40
В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта

В Самаре проезд по Молодогвардейской сузят до 10 марта

В связи с ремонтом поврежденной водопроводной линии, в Самаре частично перекроют дорогу по улице Молодогвардейской в районе перекрестка с Полевой. Участок поврежденной трубы находится на глубине 7,5 метра. Для его замены ремонтникам пришлось раскопать котлован четыре на пять метров.

«Осталось заменить 

6 марта 2017, 11:53
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В Самаре на неделю будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением праздничных мероприятий по поводу Масленицы.

Ограничительные меры действуют с 20 февраля до 23 часов 26 февраля.

На площади Куйбышева со стороны улицы 
20 февраля 2017, 06:55
Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Мэрия Самары опубликовала адреса, где пройдет празднование Масленицы. В списке около 60 площадок. Народные гулянья состоятся во всех девяти районах регионального центра. Праздничные мероприятия начнутся в понедельник, 20 февраля. По девять площадок будет в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В 
20 февраля 2017, 05:01
В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появился новый автобусный маршрут – №109к. Автобус следует из микрорайона до железнодорожных станций Красный Кряжок и Соцгород, где можно пересесть на электричку.

«Маршрут: от Южного города через платформу Красный кряжок до Соцгорода. И обратно. По пути следования 
8 февраля 2017, 03:55
Самару включили в «Яндекс.Автобусы»

Самару включили в «Яндекс.Автобусы»

Самару включили в «Яндекс.Автобусы». Крупнейший российский поисковик запустил новый сервис по поиску и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы. С его помощью можно не только выбрать нужный рейс, но и оплатить поездку банковской картой. На данный момент ресурс предлагает 

31 января 2017, 04:34
В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе

В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе

11 февраля с 8:00 до 16 часов в Самаре будет ограничено движение транспорта:

по Красноглинскому шоссе – от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;

по Волжскому шоссе – от Красноглинского шоссе до лыжной базы «Чайка».

Это связано с проведением соревнования «Лыжня России-2017», сообщили 

31 января 2017, 03:57
В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева

В Самаре пропал пони, катавший детей на площади Куйбышева

Владелец частной самарской конюшни просит горожан помочь найти пони Грея. Самарцы могли видеть его на площади Куйбышева, на лошадке катались дети. Пони исчез 14 января, передает 63.ru.

Хозяин Грея сообщил, что написал заявление в полицию. Есть сведения, что 
20 января 2017, 04:47
В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так 
6 января 2017, 02:21
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