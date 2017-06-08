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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Обновление самарской набережной ведется даже ночью

Обновление самарской набережной ведется даже ночью

Последний реконструируемый километр там, где расположена знаменитая Ладья, обретет новый вид до декабря этого года. Эту очередь благоустроят в рамках подготовки областной столицы к чемпионату мира по футболу. Здесь поменяют все инженерные коммуникации, отремонтируют подпорную стенку, заменят асфальтовое покрытие и 

8 июня 2017, 03:47
На самарском стадионе

На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце

Такова легенда учений врачей на стадионе "Локомотив". У бригады медиков, дежурящих у кромки поля, 2 минуты на то, что добежать до пациента и начать реанимацию. 1 минуту делают непрямой массаж сердца, 10 секунд бегут, потом всё повторяется.
Рядом на поле 

7 июня 2017, 12:48
В центре Самары запретят ездить на машинах?

В центре Самары запретят ездить на машинах?

В Самаре планируют запретить движение автомобилей через центр города во время матчей ЧМ-2018. Введение таких мер сейчас обсуждают в городском департаменте транспорта. По планам, проезд в дни матчей будет запрещен по улицам Максима Горького, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Льва Толстова, Шостаковича, 
6 июня 2017, 11:20
Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около 
6 июня 2017, 09:07
Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание 

5 июня 2017, 04:30
Самару реконструируют по образцу Москвы

Самару реконструируют по образцу Москвы

В России по образцу Москвы реконструируют 40 городов, в том числе и Самару. Об этом заявили в федеральном Минстрое, пишут «Ведомости». Общая сумма затрат на госпрограмму составит 42 миллиарда рублей. 26 миллиардов выделят из бюджета, еще 16 ведомство рассчитывает привлечь 

5 июня 2017, 03:30
За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. 

2 июня 2017, 02:47
Реконструкция «МТЛ-Арены - 2» обойдется в 63 миллиона рублей

Реконструкция «МТЛ-Арены - 2» обойдется в 63 миллиона рублей

Новое здание ФОК «МТЛ-Арена - 2» уже требует реконструкции, которая обойдется региональному бюджету почти в 63 миллиона рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, областное управление капитального строительства ищет подрядчика, который за 2 миллиона 900 тысяч рублей проведет проектно-изыскательские работы и 

2 июня 2017, 12:29
Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?

К началу зимы должна завершиться реконструкция дороги к аэропорту Курумоч. Напомним, работы там начались еще 2 года назад. При этом из 2 миллиардов 300 миллионов рублей, предназначенных на стройку, пока освоена лишь половина. Дорога в аэропорт сейчас готова на 65%. 

31 мая 2017, 05:17
Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева

В Самаре начались ремонтные работы в Струковском саду и на площади Куйбышева. «Струкачи» закрыли для посетителей с 28 мая. У входов в парк уже выставили ограждения. Реконструкцию парка, согласно графику должны закончить к ноябрю 2017 года. Стоимость работ составит 270 
29 мая 2017, 02:52
Никто не хочет 243 миллиона?

Никто не хочет 243 миллиона?

В Самаре признаны несостоявшимися торги по капремонту площади имени Куйбышева и четырех прилегающих к ней скверов. На аукцион не было подано ни одной заявки, следует из информации на портале госзакупок. Как уже сообщала «ТЕРРА», подрядчику планировалось заплатить 243 миллиона рублей 

3 мая 2017, 12:25
Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву

Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву

На 20-летнего самарца завели уголовное дело. По данным полиции, 23 апреля поступило сообщение,  что около памятника на площади имени Куйбышева находится пакет с взрывным устройством. Сообщение оказалось ложным.

Силовики определили номер звонившего. Домой к абоненту приехали полицейские. Выяснилось, что молодой безработный 

25 апреля 2017, 02:42
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