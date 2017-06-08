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Обновление самарской набережной ведется даже ночью
Последний реконструируемый километр там, где расположена знаменитая Ладья, обретет новый вид до декабря этого года. Эту очередь благоустроят в рамках подготовки областной столицы к чемпионату мира по футболу. Здесь поменяют все инженерные коммуникации, отремонтируют подпорную стенку, заменят асфальтовое покрытие и …
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8 июня 2017, 03:47
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На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце
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7 июня 2017, 12:48
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В центре Самары запретят ездить на машинах?
В Самаре планируют запретить движение автомобилей через центр города во время матчей ЧМ-2018. Введение таких мер сейчас обсуждают в городском департаменте транспорта. По планам, проезд в дни матчей будет запрещен по улицам Максима Горького, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Льва Толстова, Шостаковича, …
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6 июня 2017, 11:20
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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
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6 июня 2017, 09:07
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Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей
Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание …
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5 июня 2017, 04:30
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Самару реконструируют по образцу Москвы
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5 июня 2017, 03:30
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За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей
Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. …
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2 июня 2017, 02:47
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Реконструкция «МТЛ-Арены - 2» обойдется в 63 миллиона рублей
Новое здание ФОК «МТЛ-Арена - 2» уже требует реконструкции, которая обойдется региональному бюджету почти в 63 миллиона рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, областное управление капитального строительства ищет подрядчика, который за 2 миллиона 900 тысяч рублей проведет проектно-изыскательские работы и …
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2 июня 2017, 12:29
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Когда завершится реконструкция дороги к аэропорту Курумоч?
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31 мая 2017, 05:17
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Самарцы не смогут гулять в Струковском саду и по площади Куйбышева
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29 мая 2017, 02:52
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Никто не хочет 243 миллиона?
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3 мая 2017, 12:25
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Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву
На 20-летнего самарца завели уголовное дело. По данным полиции, 23 апреля поступило сообщение, что около памятника на площади имени Куйбышева находится пакет с взрывным устройством. Сообщение оказалось ложным.
Силовики определили номер звонившего. Домой к абоненту приехали полицейские. Выяснилось, что молодой безработный …
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25 апреля 2017, 02:42