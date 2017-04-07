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Бункер S

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Материалы по теме:

Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

В Самаре капитальный ремонт площади Куйбышева и 4 прилегающих к ней скверов обойдется городскому бюджету в 243 миллиона рублей.

Соответствующий лот размещён на портале госзакупок. Кроме ремонта покрытия в рамках контракта подрядчик должен привести в порядок поливочный водовод, сети связи и 

4 апреля 2017, 11:53
Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре

Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.  
Работы предстоят от окончания рампового участка на Ракитовском 

27 марта 2017, 02:27
Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в 

24 марта 2017, 11:52
10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.

Праздничные 
18 марта 2017, 06:13
18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

В субботу, 18 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Там пройдет праздник, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Проезд автомобилей на площадь будет перекрыт 18 марта с полуночи до 15:00. Также будет запрещена парковка на 

15 марта 2017, 05:58
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В Самаре на неделю будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением праздничных мероприятий по поводу Масленицы.

Ограничительные меры действуют с 20 февраля до 23 часов 26 февраля.

На площади Куйбышева со стороны улицы 
20 февраля 2017, 06:55
В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появился новый автобусный маршрут – №109к. Автобус следует из микрорайона до железнодорожных станций Красный Кряжок и Соцгород, где можно пересесть на электричку.

«Маршрут: от Южного города через платформу Красный кряжок до Соцгорода. И обратно. По пути следования 
8 февраля 2017, 03:55
4 и 5 июня в Самаре перекроют Волжский проспект

4 и 5 июня в Самаре перекроют Волжский проспект

В выходные, 4 и 5 июня, в Самаре будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту на участке от улицы Осипенко до Студенческого переулка, сообщает сайт «Транспортный оператор Самары». Дорогу будут перекрывать в три часа дня и открывать в 23:00. Парковка 

2 июня 2016, 12:56
Московское шоссе на пересечении с Кирова перекроют на 3 месяца в Самаре

Московское шоссе на пересечении с Кирова перекроют на 3 месяца в Самаре

24 мая на Московском начнут устанавливать новые дорожные знаки.
22 мая 2016, 07:49
Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая

Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая

Появились подробности о ремонтных работах, из-за которых в Самаре временно ограничили движение автомобилей на перекрестке улиц Полевой и Молодогвардейской. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей» (ПТС), на трубе диаметром 500 миллиметров выявили повреждение. Начался демонтаж изношенных участков. Всего нужно заменить 
18 мая 2016, 10:49
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