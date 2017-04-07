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Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью
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4 апреля 2017, 11:53
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Появились данные о новых ограничениях на Московском шоссе в Самаре
Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.
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27 марта 2017, 02:27
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Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой
Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в …
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24 марта 2017, 11:52
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10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.
Праздничные …
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18 марта 2017, 06:13
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18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева
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15 марта 2017, 05:58
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
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2 марта 2017, 01:58
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В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю
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20 февраля 2017, 06:55
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В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек
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8 февраля 2017, 03:55
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4 и 5 июня в Самаре перекроют Волжский проспект
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2 июня 2016, 12:56
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Московское шоссе на пересечении с Кирова перекроют на 3 месяца в Самаре
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22 мая 2016, 07:49
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Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая
Появились подробности о ремонтных работах, из-за которых в Самаре временно ограничили движение автомобилей на перекрестке улиц Полевой и Молодогвардейской. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей» (ПТС), на трубе диаметром 500 миллиметров выявили повреждение. Начался демонтаж изношенных участков. Всего нужно заменить …
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18 мая 2016, 10:49